Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα στήριξης σε συνταξιούχους, αγρότες, ενοικιαστές, χρέη και οικογένειες

Με προσωπικό του μήνυμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο στήριξης, λειτουργώντας ως ανάχωμα στην κρίση που προκαλεί η διεθνής άνοδος των τιμών.

Η ελληνική οικονομία, χάρη στα ισχυρά θεμέλια που έχουν μπει από το 2019, καταγράφει σήμερα μια αξιοσημείωτη υπεραπόδοση. Αυτή η «δυναμική» επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέψει στοχευμένα το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Το συνολικό ύψος της πρόσθετης στήριξης για το 2026 φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 300 εκατ. ευρώ έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ εξειδικεύτηκαν σήμερα.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, «η υπεραπόδοση που καταγράφει σήμερα η ελληνική οικονομία, επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέψει στοχευμένα μέρισμα της ανάπτυξης στις ομάδες του πληθυσμού που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Οικογένειες με Παιδιά - Έκτακτη Ενίσχυση τον Ιούνιο

Η κυβέρνηση στηρίζει 975.000 οικογένειες (περίπου 3,3 εκατ. γονείς και παιδιά) με μια έκτακτη οικονομική ένεση.

Προβλέπεται η καταβολή 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια είναι ιδιαίτερα διευρυμένα, καλύπτοντας το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

Για παράδειγμα, ένας έγγαμος με δύο τέκνα δικαιούται 300 ευρώ αν το εισόδημά του φτάνει έως τις 45.000 ευρώ.

Ενοικιαστές -Νέα αυξημένα εισοδηματικά όρια

Για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος στέγασης, τα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου αλλάζουν, καλύπτοντας πλέον το 86% των ενοικιαστών (συνολικά 1 εκατομμύριο πολίτες).

Το εισοδηματικό όριο για τους άγαμους ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους, το όριο αυξάνεται από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το νέο όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ.

Συνταξιούχοι και ΑμεΑ- Μόνιμη ενίσχυση κάθε Νοέμβριο

Το μέσο στήριξης αφορά 1,87 εκατ. δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ καθαρά.

Διευρύνονται τα κριτήρια για συνταξιούχους άνω των 65 ετών:

Το εισοδηματικό όριο για άγαμους πάει στις 25.000 ευρώ (από 14.000) και για έγγαμους στις 35.000 ευρώ (από 26.000).

Αυξάνονται και τα όρια ακίνητης περιουσίας στις 300.000 ευρώ για άγαμους και 400.000 ευρώ για έγγαμους.

Αγρότες και Καύσιμα: Μείωση του κόστους παραγωγής

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις για τον πρωτογενή τομέα και τις μετακινήσεις:

Diesel Κίνησης: Επεκτείνεται η επιδότηση των 20 λεπτών και για τον μήνα Μάιο για όλους τους κατόχους οχημάτων.

Λιπάσματα: Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% για 250.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Ιδιωτικό Χρέος: Ανάσα για 1,3 εκατ. οφειλέτες

Το πακέτο περιλαμβάνει τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών: