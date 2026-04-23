«Κουμπαράς» 1 δισ. ευρώ για τη ΔΕΘ: Ο οδικός χάρτης των ελαφρύνσεων έως το 2027

Χρηματοδοτική «δύναμη πυρός» για νέες φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις το 2027 και «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ για έκτακτες παροχές τους προσεχείς μήνες ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διαθέτει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για το 2026 η απόκλιση από το όριο δαπανών διαμορφώνεται στο -0,1% του ΑΕΠ, ενώ για το 2027 στο -0,4% του ΑΕΠ, πράγμα που σημαίνει ότι μετά τις ήδη νομοθετημένες παρεμβάσεις υπάρχει ελεύθερος δημοσιονομικός χώρος περίπου 200 εκατ. ευρώ για το 2026 και περίπου 1 δις. ευρώ για το 2027.

Πώς γεμίζει ο «κουμπαράς»

Οι πηγές για τη διαμόρφωση του «κουμπαρά» ήταν περίπου 200 εκατ. ευρώ μόνιμων νέων εσόδων, που προέρχονται από παρεμβάσεις όπως η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και η εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου σε συγκεκριμένους κλάδους και εξοικονόμηση περίπου 600 εκατ. ευρώ από τις δαπάνες λόγω του εξορθολογισμού της λειτουργίας φορέων του Δημοσίου, της μείωσης λειτουργικών δαπανών υπουργείων και της καλύτερης διαχείρισης πόρων στη γενική κυβέρνηση. Με τις μόνιμες παρεμβάσεις σε έσοδα και δαπάνες δημιουργήθηκε δημοσιονομικός χώρος 800 εκατ. ευρώ που μετά τις αναπροσαρμογές αυξήθηκε στο 1 δις. ευρώ για το 2027.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες του οικονομικού επιτελείου το «ταμειακό πλεόνασμα» θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του νέου πακέτου στήριξης με μόνιμα μέτρα παραπέμποντας στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού το Σεπτέμβριο από το βήμα της ΔΕΘ.

Η ατζέντα των ελαφρύνσεων

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη γίνονται ασκήσεις επί χάρτου για το είδος και την έκταση των μέτρων με τα σενάρια να περιλαμβάνουν:

-περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα που θα επιφέρει αύξηση μισθών και ελάφρυνση του βάρους των επιχειρήσεων συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

-μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις από το 80% στη περιοχή του 55% και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

-ελαφρύνσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων

-στοχευμένες διορθώσεις στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών

-παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ ενόψει της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών τιμών το 2027

«Χαμηλώνει» ο πήχης της ανάπτυξης

Στο μεταξύ σε επι τα χείρω αναθεώρηση των προβλέψεων για την πορεία της οικονομία το 2026 προχώρησε το οικονομικό επιτελείο λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Ο ρυθμός ανάπτυξης για φέτος χαμηλώνει στο 2% από 2,4% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός αλλά αναθεωρείται ανοδικά για το 2027 στο 1,7% έναντι 2%. Ο πληθωρισμός ανεβάζει ταχύτητα στο 3,2% φέτος έναντι αρχικής πρόβλεψης για 2,2% με βασική υπόθεση ότι η τιμή του Brent θα διαμορφωθεί στα 89 δολάρια το βαρέλι ενώ για το 2027 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,4% έναντι 2,2%.