Τα κέρδη για συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες και ενοικιαστές - Πίνακες, παραδείγματα

Ανοίγει η «βεντάλια» των παροχών μετά το πράσινο φως της Eurostat για την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με διάγγελμά του, «κλείδωσε» την επιστροφή 800 εκατ. ευρώ στους πολίτες, παρουσιάζοντας έναν οδικό χάρτη ενισχύσεων που φτάνει έως και τα 300 ευρώ για συνταξιούχους και επιδοτήσεις-ανάσα για χιλιάδες ενοικιαστές και νέους γονείς.

Δείτε αναλυτικά ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι και τα νέα, αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η στόχευση του πακέτου και οι δικαιούχοι

Το νέο αυτό «μέρισμα ανάπτυξης» δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά προκύπτει από τους χαμηλότερους φόρους, την εξοικονόμηση κρατικών δαπανών και τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους. Μαζί με τη μείωση του φόρου εισοδήματος και την αύξηση του κατώτατου μισθού, το πακέτο αυτό προσφέρει ανάσα σε:

1,87 εκατ. συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία.

Πάνω από 1 εκατ. ενοικιαστές.

3,3 εκατ. γονείς και παιδιά (975.000 οικογένειες).

1,3 εκατ. μικροοφειλέτες και 284.000 επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμα χρέη.

250.000 αγρότες και το σύνολο των κατόχων οχημάτων diesel.

Συνταξιούχοι και ΑμεΑ: Αυξημένη ενίσχυση με νέα όρια

Σε αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης προς τους χαμηλοσυνταξιούχους προχωρά η κυβέρνηση, με το ποσό που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο να ανέρχεται πλέον στα 300 ευρώ καθαρά, από 250 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.



Την απόφαση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάσσοντάς την στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια συνεχίζει να επιβαρύνει τα εισοδήματα.



Η παρέμβαση αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με βασικό στόχο τη στήριξη όσων λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις και αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες κάλυψης των καθημερινών τους αναγκών. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης παραμένει το ηλικιακό όριο, καθώς το μέτρο απευθύνεται σε δικαιούχους άνω των 65 ετών, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.



Κομβικό στοιχείο της νέας παρέμβασης στο μέτρο αποτελεί η σημαντική διεύρυνση των ορίων αυτών, που οδηγεί σε αισθητή αύξηση του αριθμού των δικαιούχων. Ειδικότερα, το ετήσιο εισοδηματικό όριο για άγαμους αυξάνεται από 14.000 σε 25.000 ευρώ και για έγγαμους από 26.000 σε 35.000 ευρώ. Αντίστοιχα, τα όρια ακίνητης περιουσίας διαμορφώνονται πλέον στα 300.000 ευρώ για άγαμους και στα 400.000 ευρώ για έγγαμους, από 200.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα.



Η διεύρυνση αυτή μεταφράζεται σε σημαντική αύξηση των δικαιούχων, καθώς εκτιμάται ότι επιπλέον 420.000 άτομα θα ενταχθούν στο μέτρο, ανεβάζοντας το σύνολο σε περίπου 1,87 εκατομμύρια.



Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης διαμορφώνεται στα 198 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τόσο την αύξηση του ποσού όσο και την επέκταση της βάσης των δικαιούχων.



Η ενίσχυση θα συνεχίσει να καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, με το ποσό των 300 ευρώ να αφορά καθαρή καταβολή στους δικαιούχους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου, επιδοτήσεις στην ενέργεια και παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση οφειλετών, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μερική απορρόφηση των πιέσεων από το αυξημένο κόστος ζωής.

Για τους συνταξιούχους, τους ανασφάλιστους υπερήλικες και τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), η καθιερωμένη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται και διευρύνεται.

Ποσό: Η ενίσχυση αυξάνεται από τα 250€ στα 300€ καθαρά.

Κάλυψη: Τα νέα μέτρα καλύπτουν πλέον το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Νέα Όρια Εισοδήματος και Περιουσίας (για άνω των 65 ετών):

Άγαμος: Εισοδηματικό όριο 25.000€ (από 14.000€) και όριο ακίνητης περιουσίας 300.000€ (από 200.000€).

Έγγαμος: Εισοδηματικό όριο 35.000€ (από 26.000€) και όριο ακίνητης περιουσίας 400.000€ (από 300.000€).

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά την έκτακτη ενίσχυση που θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου και καλύπτει το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά τέκνο, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 240 εκατ. ευρώ.

Παραδείγματα ενίσχυσης και όρια εισοδήματος:

Άγαμος με 1 τέκνο: Ενίσχυση 150€ με όριο εισοδήματος 39.000€.

Άγαμος με 3 τέκνα: Ενίσχυση 450€ με όριο εισοδήματος 49.000€.

Έγγαμος με 2 τέκνα: Ενίσχυση 300€ με όριο εισοδήματος 45.000€.

Έγγαμος με 4 τέκνα: Ενίσχυση 600€ με όριο εισοδήματος 55.000€.

Οικογένειες με 6+ τέκνα: Ενίσχυση από 900€ και άνω, με όριο εισοδήματος έως 65.000€.

Διεύρυνση κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου

Για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστος στέγασης, η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντική αύξηση των εισοδηματικών ορίων, εντάσσοντας επιπλέον 70.000 δικαιούχους (σύνολο 1 εκατ.).

Τα νέα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμος χωρίς τέκνα: Το όριο αυξάνεται από τις 20.000€ στις 25.000€.

Έγγαμος: Το όριο ανεβαίνει από τις 28.000€ στις 35.000€, με επιπλέον 5.000€ για κάθε τέκνο.

Μονογονεϊκή οικογένεια: Το όριο αυξάνεται από τις 31.000€ στις 39.000€, με επιπλέον 5.000€ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Ενισχύσεις σε καύσιμα και αγροτική παραγωγή

Diesel Κίνησης: Η επιδότηση των 20 λεπτών επεκτείνεται και για τον μήνα Μάιο για όλους τους κατόχους οχημάτων diesel (κόστος 55 εκατ. ευρώ).



Λιπάσματα: Η επιδότηση ύψους 15% παρατείνεται έως και τον Αύγουστο για 250.000 αγρότες.

Παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Τέλος, το πακέτο περιλαμβάνει τρία κομβικά μέτρα για την ανακούφιση 1,3 εκατ. φυσικών και 284.000 νομικών προσώπων:

Άρση κατάσχεσης: Θεσπίζεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού.

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής για χρέη ύψους 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Ρύθμιση 72 Δόσεων: Δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση για παλαιές, αρρύθμιστες οφειλές.