Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα σε αναπτυξιακή τροχιά με ισχυρό υπερπλεόνασμα

Στη συνάντηση με τους Αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών της ΕΕ στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη κινείται περίπου στο διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου τα τελευταία χρόνια, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος μετά την υπαρξιακή κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.





Υπερπλεόνασμα: Δημοσιονομικός χώρος για τους Πολίτες

Ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι τα τελικά δημοσιονομικά αποτελέσματα για το 2025 αναμένονται καλύτερα του αναμενομένου, με σημαντικά ισχυρότερη θέση, ιδίως όσον αφορά στο πλεόνασμα. Αυτό, όπως εξήγησε, δημιουργεί, στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Ο χώρος αυτός, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα κατευθυνθεί στοχευμένα προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Βρισκόμαστε σε έναν θετικό κύκλο ανατροφοδότησης», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, επισημαίνοντας την επίτευξη βιώσιμων δημοσιονομικών πλεονασμάτων και τη μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην Ευρώπη. Αυτές οι επιδόσεις βασίζονται στη δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα, αλλά κυρίως στις συνεχείς μεταρρυθμίσεις, τις οποίες χαρακτήρισε ως τον «μόνο μηχανισμό που μπορεί να διασφαλίσει διατηρήσιμη ανάπτυξη».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε άλλους θετικούς δείκτες όπως τη μείωση της ανεργίας, τη βελτίωση του τραπεζικού τομέα και στη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ευρωπαϊκές προκλήσεις

Ο κ. Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως η αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για την ανάπτυξη το 2026 και η ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Τόνισε την ανάγκη για συντονισμό της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής και την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU).Σύμφωνα με τον Υπουργό, η πλήρης υλοποίηση της SIU θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της Ευρώπης κατά 5% έως 7%, ενισχύοντας την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τους μισθούς σε κάθε χώρα. «Είμαστε όλοι ισχυρότεροι όταν δρούμε ως ένα», υπογράμμισε, τονίζοντας τη σημασία της ενιαίας αγοράς και της κοινής δράσης για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ενεργειακή κρίση και η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης.