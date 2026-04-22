Δείτε LIVE τις διευκρινίσεις των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Σε διευκρινίσεις προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τη νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα δέσμη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για την άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων και της ενεργειακής κρίσης, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος στα Στενά του Ορμούζ.

Σημειώνεται πως τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατανέμονται ως εξής:

Επιδότηση στο diesel – Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών – Κόστος: 55 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: Οι κάτοχοι οχημάτων diesel

Επιδότηση στα λιπάσματα – Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% – Κόστος: συν 23 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 250.000 αγρότες

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου – Από 20.000 στα 25.000 ευρώ για άγαμους και από 28.000 στα 35.000 ευρώ για έγγαμους. Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο – Κόστος: 25 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 70.000 ενοικιαστές – σύνολο 1 εκατ.

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά – Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου με εισοδηματικά κριτήρια – Κόστος: 240 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά

Αύξηση και διεύρυνση της ενίσχυσης συνταξιούχων – Από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο με διεύρυνση ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας – Αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, ΑμεΑ – Κόστος: 198 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 420.000, σύνολο 1,87 εκατ.