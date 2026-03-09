Fuel Pass 3: Στο τραπέζι νέα επιδότηση καυσίμων – Ποιοι θα πάρουν έως 100 ευρώ

Η εκτίναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι ενεργοποιεί τον κυβερνητικό σχεδιασμό για νέα μέτρα στήριξης, με την επαναφορά της επιδότησης καυσίμων στην αντλία – του γνωστού Fuel Pass – να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να περιοριστεί το βάρος που προκαλεί το νέο κύμα ανατιμήσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και να αντιμετωπιστούν πιθανά φαινόμενα κερδοσκοπίας στην αγορά καυσίμων.

Η επαναφορά του μέτρου εξετάζεται με εισοδηματικά κριτήρια, όπως είχε συμβεί και στους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος.

«Καμπανάκι» στα 100 δολάρια το βαρέλι

Το όριο συναγερμού για την ενεργοποίηση παρεμβάσεων έχει τεθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που πλέον έχει ξεπεραστεί αισθητά.



Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , δήλωσε ότι με τις τιμές του πετρελαίου πάνω από αυτό το επίπεδο η κυβέρνηση βρίσκεται σε ετοιμότητα για άμεσες κινήσεις.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς την αγορά καυσίμων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει άμεσα σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας.

Πόσα χρήματα θα δίνει το Fuel Pass 3

Το ύψος της νέας επιδότησης δεν έχει ακόμη «κλειδώσει». Σύμφωνα όμως με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο τρίτος κύκλος του μέτρου – το Fuel Pass 3 – αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και τον τόπο κατοικίας.

Το μέτρο είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2022, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος μετακίνησης για τα νοικοκυριά.

Πώς λειτούργησαν οι προηγούμενοι κύκλοι

Ο πρώτος κύκλος του Fuel Pass εφαρμόστηκε την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2022, με ενίσχυση από 30 έως 50 ευρώ για τρίμηνη περίοδο.

Η επιδότηση ήταν αυξημένη για τις νησιωτικές περιοχές και μπορούσε να δοθεί με δύο τρόπους:

μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων

με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς μικρότερο ποσό

Ο δεύτερος κύκλος, Fuel Pass 2, εφαρμόστηκε το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2022, με υψηλότερα ποσά που έφτασαν έως και 100 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιά όταν χρησιμοποιούνταν ψηφιακή κάρτα.

Ήδη αυξήσεις στις τιμές καυσίμων

Η αγορά καυσίμων ετοιμάζεται για νέο σοκ τιμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου, η αμόλυβδη μπορεί να αυξηθεί έως και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ το diesel μέχρι και 60 λεπτά μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.



Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, η αμόλυβδη αναμένεται να αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο ήδη από την Παρασκευή, με το ενδεχόμενο να ξεπεραστεί το όριο αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο να θεωρείται σχεδόν βέβαιο.



Ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει περάσει τα 1,80 ευρώ το λίτρο, το diesel κίνησης κινείται πάνω από τα 1,75 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ξεπεράσει το 1,40 ευρώ.



Το νέο κύμα αυξήσεων συνδέεται με τα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και με τη μείωση παραγωγής από χώρες του Περσικού Κόλπου, εξέλιξη που περιορίζει την προσφορά και πιέζει ανοδικά τις διεθνείς τιμές.