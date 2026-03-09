Αυξήσεις στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ: Τι αλλάζει στις τιμές -Σε ισχύ νέα απόφαση του υπουργείου Μεταφορών

Αυξήσεις στα εισιτήρια των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ φέρνει νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναπροσαρμόζοντας τα κόμιστρα των λεωφορείων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νέες τιμές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση της απόφασης και επηρεάζουν τόσο τις μετακινήσεις εντός πόλεων όσο και τα υπεραστικά δρομολόγια.



Η αναπροσαρμογή των τιμών συνδέεται με την αύξηση του λειτουργικού κόστους των συγκοινωνιών, καθώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση, έχουν αυξηθεί σημαντικά βασικοί παράγοντες όπως τα καύσιμα , το μισθολογικό κόστος αλλά και τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των λεωφορείων.

Οι νέες τιμές στα αστικά ΚΤΕΛ

Με βάση το ισχύον ζωνικό σύστημα κομίστρου, οι βασικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής (χωρίς ΦΠΑ):

Ζώνη Α: 1,17 ευρώ (0,68 ευρώ μειωμένο)

Ζώνη Β: 1,56 ευρώ (0,88 ευρώ μειωμένο)

Ζώνη Γ: 2,05 ευρώ (1,07 ευρώ μειωμένο)

Οι τελικές τιμές των εισιτηρίων, μετά την προσθήκη ΦΠΑ, στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο των 10 λεπτών.

Αλλαγές και στα υπεραστικά εισιτήρια

Στις υπεραστικές γραμμές των ΚΤΕΛ , οι τιμές εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση χιλιομετρικό συντελεστή ανά επιβάτη. Για περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, ο συντελεστής διαμορφώνεται στα 0,0943 ευρώ ανά χιλιόμετρο (χωρίς ΦΠΑ), ενώ για άλλες περιοχές της χώρας κυμαίνεται έως περίπου 0,1174 ευρώ ανά χιλιόμετρο.



Για τα διανομαρχιακά δρομολόγια –δηλαδή τις γραμμές που συνδέουν διαφορετικούς νομούς– ο συντελεστής ορίζεται στα 0,0893 ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Παράλληλα, καθορίζεται νέο κατώτατο όριο εισιτηρίου για τις υπεραστικές γραμμές, το οποίο διαμορφώνεται στα 1,94 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο και στα 0,97 ευρώ για το μειωμένο.

Μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών

Η απόφαση δίνει επίσης τη δυνατότητα στα αστικά ΚΤΕΛ να καθιερώσουν μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Οι τιμές –χωρίς ΦΠΑ– διαμορφώνονται ως εξής:

Ζώνη Α: 53,54 ευρώ (38,94 ευρώ φοιτητικό)

Ζώνη Β: 73,01 ευρώ (53,54 ευρώ φοιτητικό)

Ζώνη Γ: 97,35 ευρώ

Πόσο αυξάνονται τα εισιτήρια

Σύμφωνα με τους νέους συντελεστές, οι αυξήσεις στα υπεραστικά δρομολόγια εκτιμάται ότι κινούνται κατά μέσο όρο μεταξύ 5% και 7%, κάτι που μεταφράζεται σε επιβάρυνση από λίγα λεπτά έως και πάνω από ένα ευρώ σε μεγάλες διαδρομές, ανάλογα με την απόσταση.



Η αναπροσαρμογή των κομίστρων έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος μετακίνησης παραμένει υψηλό, με τις συγκοινωνιακές εταιρείες να επικαλούνται τη συνεχή άνοδο των λειτουργικών εξόδων για τη διατήρηση του συγκοινωνιακού έργου.