Αττική Οδός: Έρχονται αυξήσεις στα διόδια από το 2026 – Ποιους «χτυπούν» περισσότερο

Αυξήσεις στις χρεώσεις των διοδίων φέρνει το 2026 για έξι κατηγορίες οχημάτων στην Αττική Οδό, με τις επιβαρύνσεις να κυμαίνονται από 0,05 έως 0,10 ευρώ ανά διέλευση. Η εταιρεία ανακοίνωσε τις νέες τιμές, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τα Ι.Χ. και τα φορτηγά, ενώ οι μοτοσικλετιστές μένουν εκτός ανατιμήσεων.

Για τα επιβατικά Ι.Χ. (κατηγορία 2), το κόστος αυξάνεται στα 2,55 ευρώ από 2,50 ευρώ, ενώ η ίδια προσαύξηση των 5 λεπτών επιβάλλεται και στα μικρά και μεσαία φορτηγά (κατηγορία 5), με τη νέα τιμή να διαμορφώνεται στα 6,30 ευρώ.

Την πιο «αλμυρή» αλλαγή τη συναντούν οι ιδιοκτήτες μεγάλων φορτηγών άνω των 2,70 μ. με τέσσερις ή περισσότερους άξονες (κατηγορία 6), οι οποίοι θα πληρώνουν 10,10 ευρώ, έναντι 10 ευρώ σήμερα.

Αμετάβλητη παραμένει η χρέωση για τις μοτοσυκλέτες (κατηγορία 1), με την τιμή να διατηρείται στα 1,25 ευρώ.

Οι νέες χρεώσεις ανά κατηγορία οχήματος από το 2026

Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα/Δίκυκλα: 1,25 ευρώ

Κατηγορία 2 – Επιβατικά Ι.Χ.: 2,55 ευρώ

Κατηγορία 3 – Ελαφρά εμπορικά οχήματα: 2,55 ευρώ

Κατηγορία 4 – Οχήματα με τροχόσπιτα & μικρά λεωφορεία: 2,55 ευρώ

Κατηγορία 5 – Μικρά και μεσαία φορτηγά (HGVs): 6,30 ευρώ

Κατηγορία 6 – Μεγάλα φορτηγά (HGVs): 10,10 ευρώ

Οι νέες τιμές τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Αυξήσεις και στους πέντε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους

Ακριβότερα θα είναι τα ταξίδια και στους εθνικούς άξονες, καθώς αυξήσεις ανακοινώθηκαν από:

Ολυμπία Οδό

Αυτοκινητόδρομο Μορέα

Κεντρική Οδό

Ιόνια Οδό

Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.

Οι νέες τιμές τίθενται σε ισχύ με το πρώτο λεπτό του 2026.

Ενδεικτικά παραδείγματα αυξήσεων:

Ολυμπία Οδός: Η διαδρομή Αθήνα–Πύργος αυξάνεται από 15,40 € σε 19,50 €, λόγω και της λειτουργίας νέου σταθμού διοδίων στην Πάτρα (3,60 €).

Μορέας: Το Κόρινθος–Καλαμάτα ανεβαίνει στα 11,75 €, ενώ το Κόρινθος–Σπάρτη στα 11,50 €.

Κεντρική Οδός: Στο τμήμα Σκάρφεια–Ράχες το κόστος πηγαίνει από 4,15 € σε 4,35 €.

Ιόνια Οδός: Το σύνολο των τεσσάρων σταθμών αυξάνεται από 14,35 € σε 15 €.

Α.Θ.Ε.: Η χρέωση από Μεταμόρφωση έως Σκάρφεια ανεβαίνει από 12,50 € σε 13 €.

Οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τόσο τους καθημερινούς οδηγούς όσο και τις μεταφορικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας επιπλέον το κόστος μετακίνησης στην έναρξη του νέου έτους.