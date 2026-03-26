Έρχεται το Fuel Pass: Έτσι θα κάνεις αίτηση στο gov.gr – Πόσα λεφτά θα πάρεις

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το Fuel Pass 2026, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί εκ νέου το μέτρο της επιδότησης καυσίμων για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Η πλατφόρμα στο gov.gr αναμένεται να ανοίξει εντός των επόμενων ημερών, με στόχο οι πληρωμές να ολοκληρωθούν πριν από το Πάσχα, διευκολύνοντας τις αυξημένες μετακινήσεις της εορταστικής περιόδου.

Πώς θα κάνετε την αίτηση βήμα-βήμα



Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Οι δικαιούχοι θα ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος: Σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Επιλογή Οχήματος: Οι χρήστες θα βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ τους και θα επιλέγουν αυτό για το οποίο επιθυμούν την ενίσχυση.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου και email.

Τρόπος Πληρωμής: Επιλογή μεταξύ ψηφιακής κάρτας ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN).

Προσοχή: Για να εγκριθεί η αίτηση, το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια



Η ενίσχυση αφορά φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Τα όρια του ετήσιου εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Έως 35.000 ευρώ (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο).

Τα ποσά της επιδότησης: Ψηφιακή κάρτα vs Τράπεζα



Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο που θα επιλέξετε να λάβετε τα χρήματα. Η ψηφιακή κάρτα προσφέρει 10 ευρώ επιπλέον σε σχέση με την κατάθεση στον λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, αλλά και για δαπάνες σε ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντίθετα, η τραπεζική κατάθεση προσφέρει "ζεστό" χρήμα με πλήρη ελευθερία χρήσης, αλλά με το μειωμένο ποσό.

Τέλος, οι οδηγοί diesel οχημάτων ωφελούνται διπλά, καθώς πέρα από το Fuel Pass, αναμένεται και απευθείας μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στην αντλία.