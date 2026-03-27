Fuel Pass: Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του Fuel Pass με την δημοσίευση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την πλατφόρμα για τις αιτήσεις να αναμένεται να ανοίξει την προσεχή εβδομάδα.

Οι επιλογές για τους ιδιοκτήτες οχημάτων είναι δύο:

με άυλη ψηφιακή κάρτα που πρέπει να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί σε κατάλληλη συσκευή smartphone που θα υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές (NFC) ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του.

το ποσό που θα κατατεθεί σε ΙΒΑΝ είναι μικρότερο κατά 10 ή 5 ευρώ, μπορεί ωστόσο να αναληφθεί σε μετρητά για κάθε χρήση και όχι απαραίτητα για καύσιμα.

Το ΦΕΚ για το Fuel Pass

Να σημειωθεί ότι, για το ποσό σε ψηφιακή κάρτα προβλέπονται περιορισμοί: αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια, αλλά και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που διαθέτουν ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων που δέχονται ανέπαφα κάρτες, καθώς και στα POS των ταξί -εφόσον υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές. Δεν αποσαφηνίζεται (ούτε αποκλείεται όμως) στην ΠΝΠ αν γίνεται δεκτή η χρήση της άυλης κάρτας στα POS έκδοσης εισιτηρίων ή κάρτας απεριορίστων διαδρομών εταιριών ή οργανισμών μαζικής μεταφοράς (όπως πχ λεωφορεία, ΜΕΤΡΟ, τραμ , ΚΤΕΛ , σιδηρόδρομο κλπ).

Τι προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας – μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο. Άρα αν δύο ή περισσότερα οχήματα σε ένα νοικοκυριό ανήκουν όλα στο ίδιο πρόσωπο, τότε επιδοτείται ένα και μόνο όχημα του νοικοκυριού.

Προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Πέντε βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια (25.000 ευρώ για τον άγαμο, 35.000 για τον έγγαμο συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί) για να λάβουν την ενίσχυση:

Αναλυτικά τα βήματα

Επιλογή με εισοδηματικά κριτήρια.

Οι πολίτες οφείλουν να ελέγξουν και επιβεβαιώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο δικαιούχος απαιτείται να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (δήλωση που υποβλήθηκε το 2025) εντός των ορίων που θέτει η ΠΝΠ.

Παράλληλα, πρέπει ο ίδιος να είναι ιδιοκτήτης (ή συνιδιοκτήτης) οχήματος ή μοτοσυκλέτας που κυκλοφορεί, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Είσοδος στην εφαρμογή του gov.gr.

Ο δικαιούχος θα μπαίνει με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) που δημιουργεί η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου είσπραξης.

Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

- Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

- Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων.

Δεν χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα και δικαιολογητικά.

Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Λήψη και χρήση της ενίσχυσης σε κάρτα.

Μετά την έκδοση, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον: για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων, για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων και σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS.

Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ , ούτε η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια, εξετάζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και όχι το ατομικό, με βάση τις δηλώσεις Ε1 που υπεβλήθησαν το 2025 για τα εισοδήματα του 2024, και όχι τις δηλώσεις που υποβάλλονται τώρα.

Τα ποσά

Η επιδότηση αφορά στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026 και ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

α) Εξήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων), με κύρια κατοικία:

στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,

Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής

στα νησιά των Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

β) Πενήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων) με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

γ) Τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία:

στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,

Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,

στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.