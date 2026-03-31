Σοκ στην αντλία: Προς τα 2,20 ευρώ η βενζίνη τη Μεγάλη Εβδομάδα

Με τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου να «φλερτάρει» ενδοσυνεδριακά με τα 120 δολάρια, η ελληνική αγορά καυσίμων εισέρχεται σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, σε μια νέα φάση ακρίβειας. Οι προειδοποιήσεις των ειδικών για τιμές που θα αγγίξουν τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο ενόψει του Πάσχα θέτουν σε συναγερμό τους καταναλωτές, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή εκμηδενίζει κάθε περιθώριο αποκλιμάκωσης.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται ορόσημο για τη διαμόρφωση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου για τις επόμενες ημέρες, καθώς τα διυλιστήρια δίνουν τις νέες τιμές χονδρικής. Με την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο των ανησυχιών, η ελληνική αγορά καλείται να απορροφήσει τους κραδασμούς μιας κρίσης που δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης, μετατρέποντας τη μετακίνηση των πολιτών σε μια εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων, Νίκο Παπαγεωργίου, η μικρή ανάσα που έδωσε η μείωση των 3-3,5 λεπτών τις προηγούμενες ημέρες αποτελεί πλέον παρελθόν. Μιλώντας στο ACTION24, ο Νίκος Παπαγεωργίου τόνισε ότι η άνοδος του πετρελαίου στα διεθνή χρηματιστήρια θα αποτυπωθεί άμεσα στις αντλίες.

«Το 2,20 ευρώ ανά λίτρο έχει αρχίσει να διαφαίνεται στον ορίζοντα και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή τη Μεγάλη Εβδομάδα να το δούμε να αναγράφεται στα περισσότερα πρατήρια της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την άμεση εξάρτηση της Ελλάδας από τις παγκόσμιες διακυμάνσεις.

Επάρκεια μέσω εναλλακτικών διαδρομών

Παρά τις ασφυκτικές πιέσεις στις τιμές, το ζήτημα της επάρκειας φαίνεται προς το παρόν ελεγχόμενο. Αν και τα ελληνικά διυλιστήρια προμηθεύονται αργό πετρέλαιο σε ποσοστό άνω του 50% από το Ιράκ και τον Κόλπο, η ευελιξία τους στη διασφάλιση εναλλακτικών πηγών προμήθειας λειτουργεί ως «δικλίδα ασφαλείας».

Εναλλακτικές πηγές: Η αναζήτηση φορτίων από τη Λιβύη και τις ΗΠΑ διασφαλίζει την τροφοδοσία της αγοράς μέχρι το Πάσχα.

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι: Εάν η πολεμική σύγκρουση συνεχιστεί με την ίδια ένταση και μετά τις γιορτές, ο κ. Παπαγεωργίου προειδοποίησε ότι η Νότια Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα τροφοδοσίας, παρά τη γεωγραφική πρόσβαση στη Μεσόγειο.