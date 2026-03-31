Νέες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια, ενόψει Πάσχα, σε αγορά, καύσιμα, ενέργεια

Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να παρέμβει εκ νέου για την οικονομική στήριξη νοικοκυριών, καταναλωτών και επιχειρήσεων, καθώς ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ως εκ τούτου σε ποια ένταση θα κυμανθούν οι οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα μας.

Προς επίρρωσιν των προαναφερθέντων, κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι «θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όπου παρατηρηθεί η ανάγκη νέας παρέμβασης, τότε θα αξιολογηθεί και θα ανακοινωθεί εγκαίρως». Όπως σας έχει ενημερώσει και τις προηγούμενες ημέρες ο FLASH, το βεληνεκές των προηγούμενων παρεμβάσεων του τελευταίου 20ήμερου, επιβεβαιώνει τη συνειδητή απόφαση της κυβέρνησης να κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, προκειμένου να επέμβει εκ νέου, εφ όσον αυτό κριθεί επιβεβλημένο από την τροπή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Επ αυτού ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, διεμήνυσε μιλώντας στο Star Forum ότι «η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε πολίτες και επιχειρήσεις, όσο διαρκεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή. Κανένας δεν θα μείνει απροστάτευτος, ακόμη και αν χρειαστεί να εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύσκεψη για την αγορά ενόψει Πάσχα

Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει σαφείς εντολές στους αρμόδιους Υπουργούς να παρακολουθούν ημέρα με την ημέρα την κατάσταση και εν προκειμένω τις ανατιμήσεις στην αγορά, ώστε να ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα και να μην δοθεί η εντύπωση ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί. Ως εκ τούτου το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ακόμη μία από τις πολλές εν καιρώ πολέμου στη Μέση Ανατολή συσκέψεις υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, και της επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς, Δέσποινας Τσαγγάρη, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις τιμές, όπως διαμορφώνονται ενόψει του Πάσχα και των επόμενων ημερών.

Άλλωστε, χθες μέσω του ΑΝΤ1 ο κ. Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να παρατείνει την ισχύ του πλαφόν στις τιμές πολλών αγαθών στο ράφι του σούπερ μάρκετ και μετά την 30η Ιουνίου. «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποσυρθεί το πλαφόν με την εικόνα που έχω σήμερα. Σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να διατηρηθεί στις βασικές κατηγορίες και μετά τις 30 Ιουνίου», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Από το Μέγαρο Μαξίμου μεταδίδεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται όλο το προηγούμενο μήνα σε διαρκή επικοινωνία με τους Κυριάκο Πιερρακάκη, Τάκη Θεοδωρικάκο και Σταύρου Παπασταύρου, καθώς, όπως λέγεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν είναι ζήτημα ενός Υπουργείου. Εξάλλου, κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας είναι εδώ και καιρό η νούμερο ένα προτεραιότητα, ενώ υπενθυμίζουν ότι «έχουμε μια οικονομία ανθεκτική, που παράγει πλεονάσματα, η οποία έχει αντοχές και μπορεί να σταθεί στο πλευρό των πολιτών, όσο καλύτερα γίνεται σε έκτακτες καταστάσεις».