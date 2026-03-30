Διαξιφισμοί κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για το Fuel Pass 2026 - Ψηφίζεται την Τρίτη

Προς ψήφιση βαίνει η νέα δέσμη κυβερνητικών μέτρων, με το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει το Fuel Pass, την επιδότηση στο diesel και την επιχορήγηση για αγορά λιπασμάτων, εισάγεται το πρωί της Τρίτης στην Ολομέλεια προς κύρωση, με την αντιπολίτευση - άπασα πλην του ΚΚΕ που καταψήφισε - να επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στην αυριανή συζήτηση.

Υπεραμυνόμενος των νέων μέτρων, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, υποστήριξε πως η κυβέρνηση «ορθώνει ανάχωμα» σε μια συνθήκη αδιευκρίνιστης χρονικής έκτασης «στο πλαίσιο του εφικτού και χωρίς μαξιμαλισμούς», χορηγώντας μια σημαντική επιδότηση καυσίμων. Όπως τόνισε, η «πολιτικά υπεύθυνη στάση» στη δύσκολη συγκυρία, είναι το να κρατά «εφεδρείες» για το μέλλον.

Ο ίδιος στράφηκε κατά του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για «μετασυνεδριακή μεταστροφή του στο λαϊκισμό, με εξαγγελίες τύπου Θεσσαλονίκης Νούμερο 2».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάθε περίπτωση χαρακτήρισε τα μέτρα ως «συντηρητικά», τόνισε ωστόσο (Φρέντυ Παρασύρης) πως υπερψηφίζει «κάθε ευρώ που κατευθύνεται στον πολίτη σε περίοδο κρίσης». Και η ελάσσονα αντιπολίτευση πάντως μίλησε για «ανεπαρκή» μέτρα.