Σαμαράς: «Εθνικός ευτελισμός εάν φύγουν οι ελληνικές δυνάμεις από την Κύπρο μετά τον πόλεμο»
Έχοντας, μεταξύ άλλων, απέναντι του τον Κώστα Καραμανλή ο κ. Σαμαράς διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση και την ασκούμενη εξωτερική πολιτική με αφορμή και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
Από το Πολεμικό Μουσείο και την παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Μάζη -«Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως - Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης», ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή διατυπώνοντας νέες αιχμές για την κυβέρνηση και την ασκούμενη εξωτερική πολιτική.
«Ακούω ότι οι ελληνικές δυνάμεις, οι φρεγάτες και τα F-16, θα μείνουν μόνον για “όσο χρειαστεί” στην Κύπρο. Εχω προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις. Τι σημαίνει λοιπόν “όσο χρειαστεί”; Μήπως ότι θα φύγουμε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή; Στείλαμε τα όπλα μας μόνο για την κρίση με το Ιράν; Δηλαδή η Ελλάδα, η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, θα αποχωρήσει από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας; Με άλλα λόγια, θεωρούμε ως έθνος ότι η ...απειλή του Ιράν είναι μεγαλύτερη για την Κύπρο και τον Ελληνισμό, από αυτήν της Τουρκίας; Εάν συμβεί αυτό, τότε, να με συγχωρείτε, θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Κατά τον κ. Σαμαρά αυτό θα σημαίνει πως, «πρώτον, παραδίνεται στην πράξη ο έλεγχος της περιοχής και πάλι στην Τουρκία και στο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, και δύτερον, ότι εκπέμπουμε το μήνυμα πως η Κύπρος, όντως κείται μακράν...».
«Πολιτική συμμαχία για την Κύπρο»
O πρώην πρωθυπουργός αφού επεσήμανε πως η απειλή για την Κύπρο προέρχεται από την Τουρκία, πρότεινε τη δημιουργία μιας «πολιτικής συμμαχίας» για την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής, η οποία θα παραμείνει στην Κύπρο από τη στιγμή που ήδη η βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» χρησιμοποιείται από συμμαχικές δυνάμεις.
Ο κ. Σαμαράς μίλησε εκτενώς και για τους Χριστιανούς Ορθόδοξους της Συρίας καλώντας την Ελλάδα να τους στηρίξει.
«Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η χώρα μας -αντί της απαράδεκτης «κομιλφό» ανακοίνωσης του ΥΠΕΞ- είναι να προωθήσει άμεσα στην ΕΕ το ζήτημα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών εκεί και να απαιτηθεί η εγκατάσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου σε κάθε Χριστιανική περιοχή. Γιατί με ένα επίσημο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και με αντίστοιχες ευρωπαϊκές κυρώσεις, οι φανατικοί εχθροί της Χριστιανοσύνης δεν θα τολμούσαν ποτέ τέτοιες ωμότητες» είπε ο Αντώνης Σαμαράς.