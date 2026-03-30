Σαμαράς: «Εθνικός ευτελισμός εάν φύγουν οι ελληνικές δυνάμεις από την Κύπρο μετά τον πόλεμο»

Από το Πολεμικό Μουσείο και την παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Μάζη -«Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως - Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης», ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή διατυπώνοντας νέες αιχμές για την κυβέρνηση και την ασκούμενη εξωτερική πολιτική.

«Ακούω ότι οι ελληνικές δυνάμεις, οι φρεγάτες και τα F-16, θα μείνουν μόνον για “όσο χρειαστεί” στην Κύπρο. Εχω προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις. Τι σημαίνει λοιπόν “όσο χρειαστεί”; Μήπως ότι θα φύγουμε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή; Στείλαμε τα όπλα μας μόνο για την κρίση με το Ιράν; Δηλαδή η Ελλάδα, η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, θα αποχωρήσει από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας; Με άλλα λόγια, θεωρούμε ως έθνος ότι η ...απειλή του Ιράν είναι μεγαλύτερη για την Κύπρο και τον Ελληνισμό, από αυτήν της Τουρκίας; Εάν συμβεί αυτό, τότε, να με συγχωρείτε, θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Κατά τον κ. Σαμαρά αυτό θα σημαίνει πως, «πρώτον, παραδίνεται στην πράξη ο έλεγχος της περιοχής και πάλι στην Τουρκία και στο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, και δύτερον, ότι εκπέμπουμε το μήνυμα πως η Κύπρος, όντως κείται μακράν...».

Eurokinissi

«Πολιτική συμμαχία για την Κύπρο»

O πρώην πρωθυπουργός αφού επεσήμανε πως η απειλή για την Κύπρο προέρχεται από την Τουρκία, πρότεινε τη δημιουργία μιας «πολιτικής συμμαχίας» για την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής, η οποία θα παραμείνει στην Κύπρο από τη στιγμή που ήδη η βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» χρησιμοποιείται από συμμαχικές δυνάμεις.

Ο κ. Σαμαράς μίλησε εκτενώς και για τους Χριστιανούς Ορθόδοξους της Συρίας καλώντας την Ελλάδα να τους στηρίξει.

«Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η χώρα μας -αντί της απαράδεκτης «κομιλφό» ανακοίνωσης του ΥΠΕΞ- είναι να προωθήσει άμεσα στην ΕΕ το ζήτημα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών εκεί και να απαιτηθεί η εγκατάσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου σε κάθε Χριστιανική περιοχή. Γιατί με ένα επίσημο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και με αντίστοιχες ευρωπαϊκές κυρώσεις, οι φανατικοί εχθροί της Χριστιανοσύνης δεν θα τολμούσαν ποτέ τέτοιες ωμότητες» είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

