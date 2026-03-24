Fuel Pass και Diesel: Ο οδηγός επιβίωσης για τα νέα μέτρα – Δικαιούχοι και ποσά

Η πίεση που ασκούν οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις και η ενεργειακή αστάθεια στις τσέπες των πολιτών φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο, μέτρο στήριξης. Με ένα κονδύλι που αγγίζει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση επιχειρεί να υψώσει ένα «ανάχωμα» απέναντι στο κύμα ακρίβειας που σαρώνει τα καύσιμα, εστιάζοντας στο κρίσιμο δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

Diesel Κίνησης: Άμεση παρέμβαση στην πηγή

Η πιο αισθητή αλλαγή έρχεται απευθείας στην αντλία. Με μια στρατηγική κίνηση για τη συγκράτηση του πληθωρισμού και του κόστους μεταφοράς, το κράτος επιδοτεί το diesel κίνησης με 16 λεπτά ανά λίτρο. Αν συνυπολογίσουμε τον ΦΠΑ, το τελικό όφελος για τον οδηγό αγγίζει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες ΙΧ, αλλά κυρίως τους επαγγελματίες, με στόχο να αποτραπεί ένα ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Fuel Pass: Η Επιστροφή με διευρυμένα κριτήρια

Το γνωστό μας «Fuel Pass» επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά είναι πιο συμπεριληπτικό. Σε σύγκριση με τους προηγούμενους κύκλους, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι σημαντικά πιο χαλαρά, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 75% των ιδιοκτητών οχημάτων. Η επιδότηση, που ισοδυναμεί με περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο, διαμορφώνεται ως εξής:

• 50 ευρώ για τους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας.

• 60 ευρώ για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών.

Η καινοτομία φέτος;

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας δεν περιορίζεται μόνο στα πρατήρια, αλλά επεκτείνεται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα ταξί, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις.

«Φρένο» στην αισχροκέρδεια

Για να διασφαλιστεί ότι η κρατική ενίσχυση θα φτάσει πράγματι στον καταναλωτή και δεν θα «χαθεί» σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, ενεργοποιούνται αυστηροί έλεγχοι στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων. Το μήνυμα είναι σαφές: Η επιδότηση δεν είναι κέρδος για τους μεσάζοντες, αλλά ελάφρυνση για τον πολίτη.

Πώς έγινε η χρηματοδότηση

Το κόστος των μέτρων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα έσοδα από τη φορολόγηση των κερδών των online τυχερών παιχνιδιών. Παράλληλα, προβλέπεται στήριξη των ακτοπλοϊκών εταιρειών με αντάλλαγμα υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε οι τιμές να παραμείνουν στα περσινά επίπεδα.

Τα υπέρ και τα κατά των μέτρων

Πλεονεκτήματα

Μεγαλύτερη κάλυψη: Το 75% των δικαιούχων είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί έως τώρα.

Έλεγχος αγοράς: Η ρήτρα για το περιθώριο κέρδους αποτρέπει την τεχνητή αύξηση τιμών.

Πολυμορφικότητα: Η χρήση του Fuel Pass και σε ΜΜΜ/Ταξί βοηθά όσους δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους.

Μειονεκτήματα

Προσωρινή λύση: Η διάρκεια των δύο μηνών θεωρείται μικρή αν η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί.

Πληθωριστικές πιέσεις: Παρά την επιδότηση, η βενζίνη παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς.

Δημοσιονομικό ρίσκο: Η χρήση εκτάκτων εσόδων δεν επαρκεί για μακροχρόνια στήριξη.

Τι θα χρειαστείτε για την αίτηση (Checklist)

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στο gov.gr χωρίς καθυστερήσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα εξής:

• Κωδικοί Taxisnet: Είναι το «κλειδί» για την είσοδο στην πλατφόρμα.

• Αριθμό Κυκλοφορίας: Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.

• IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού: Απαραίτητο μόνο αν επιλέξετε την κατάθεση μετρητών (αντί για την άυλη κάρτα). Ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή να είναι συνδικαιούχος.

• Στοιχεία Επικοινωνίας: Έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου και μια διεύθυνση email για την αποστολή του κωδικού της ψηφιακής κάρτας.

• Προσοχή στην Ιδιοκτησία: Η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο που κατέχει το όχημα (ή ποσοστό αυτού). Κάθε όχημα επιδοτείται μόνο μία φορά.

Συχνές ερωτήσεις

1. Πόσα οχήματα μπορώ να δηλώσω;

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα μόνο όχημα ή μοτοσυκλέτα που είναι στο όνομά του. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τέλη.

2. Πρέπει να κρατάω τις αποδείξεις από το βενζινάδικο;

Όχι, δεν απαιτείται η υποβολή αποδείξεων στην πλατφόρμα. Η επιδότηση είναι κατ’ αποκοπή ποσό που πιστώνεται είτε στην ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

3. Τι γίνεται αν το όχημα ανήκει σε δύο άτομα (συνιδιοκτησία);

Την αίτηση υποβάλλει ο ένας από τους δύο. Σε περίπτωση που και οι δύο υποβάλουν αίτηση, το σύστημα θα εγκρίνει την πρώτη χρονικά υποβολή που πληροί τα κριτήρια.

4. Η επιδότηση στο Diesel κίνησης χρειάζεται αίτηση;

Όχι. Η μείωση των 20 λεπτών (με ΦΠΑ) γίνεται απευθείας στην τιμή της αντλίας για όλους τους καταναλωτές. Δεν χρειάζεται καμία ενέργεια από την πλευρά σας στο πρατήριο.

5. Πότε λήγει η ψηφιακή κάρτα;

Συνήθως οι ψηφιακές κάρτες έχουν ημερομηνία λήξης (π.χ. 3-4 μήνες μετά την έκδοση). Αν δεν χρησιμοποιήσετε το ποσό μέχρι τότε, τα χρήματα επιστρέφουν στο Δημόσιο, οπότε φροντίστε να τα εξαργυρώσετε εγκαίρως.