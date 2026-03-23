LIVE η εξειδίκευση των μέτρων από Πιερρακάκη: Τι θα ισχύει για επιδότηση στο diesel, fuel pass

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του Υφυπουργού Θάνου Πετραλιά, για την εξειδίκευση των μέτρων οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα 4 βασικά μέτρα:

1.⁠ ⁠Επιδότηση στο diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο - όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο.



2.⁠ ⁠Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης – θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί.

Μεσοσταθμική στήριξη στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά.



3.⁠ ⁠Για ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγείται το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.



4.⁠ ⁠Αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.



Το κόστος της πρωτοβουλίας θα καλυφθεί από τα δημόσια ταμεία, και από φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκ.