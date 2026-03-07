Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς μπορεί να επηρεάσει καύσιμα, εισαγωγές και παραγγελίες Shein και Temu

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία.

Οι επιχειρήσεις παρακολουθούν στενά την κατάσταση μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, τα αντίποινα της Τεχεράνης και την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή, η οποία απειλεί να επηρεάσει κρίσιμες ενεργειακές και εμπορικές διαδρομές.

Το βασικό ζήτημα για την αγορά είναι αν η κρίση επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και ειδικά τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς «διαδρόμους» του πλανήτη.

Από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις διεθνείς τιμές ενέργειας, τα ναύλα και το κόστος μεταφορών.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι συνέπειες θα μπορούσαν να γίνουν γρήγορα αισθητές και στην Ελλάδα, μέσω αυξημένων τιμών ενέργειας, μεταφορικών και εισαγωγών.

Η ένταση στην περιοχή δεν επηρεάζει μόνο τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις εμπορικές ροές, αλλά ενδέχεται να αγγίξει και την καθημερινότητα των καταναλωτών. Ειδικά σε μια περίοδο όπου οι ηλεκτρονικές αγορές από διεθνείς πλατφόρμες έχουν αυξηθεί σημαντικά, τυχόν διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις παραδόσεων ή αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς.

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Μέση Ανατολή

Παρότι οι βασικοί εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα διατηρεί σημαντικές εμπορικές συναλλαγές και με κράτη της Μέσης Ανατολής.

Οι εισαγωγές από την περιοχή αφορούν κυρίως ορυκτά καύσιμα, πλαστικές ύλες και μέταλλα όπως το αργίλιο, ενώ μικρότερο ποσοστό αφορά προϊόντα αγροδιατροφής.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, οι εισαγωγές της Ελλάδας από βασικές χώρες της περιοχής διαμορφώνονται ως εξής:

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι εισαγωγές της Ελλάδας ανέρχονται περίπου στα 190 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως αργίλιο, ορυκτά καύσιμα και πλαστικές ύλες.

Σαουδική Αραβία

Η αξία των εισαγωγών φτάνει τα 1,138 δισ. ευρώ.

940 εκατ. ευρώ: ορυκτά καύσιμα

111 εκατ. ευρώ: πλαστικές ύλες

33 εκατ. ευρώ: χημικά προϊόντα

15 εκατ. ευρώ: χαλκός

12 εκατ. ευρώ: αργίλιο

Ισραήλ

Οι εισαγωγές από το Ισραήλ ανέρχονται περίπου στα 350 εκατ. ευρώ.

124 εκατ. ευρώ: ορυκτά καύσιμα

33 εκατ. ευρώ: πλαστικές ύλες

28 εκατ. ευρώ: αργίλιο

14 εκατ. ευρώ: χαλκός

14 εκατ. ευρώ: λιπάσματα

13 εκατ. ευρώ: ανόργανα χημικά

Κατάρ

Οι εισαγωγές ανέρχονται περίπου στα 16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14 εκατ. ευρώ αφορούν πλαστικές ύλες.

Κουβέιτ

Οι εισαγωγές της Ελλάδας διαμορφώνονται περίπου στα 90 εκατ. ευρώ, σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ορυκτά καύσιμα.

Μπαχρέιν

Ανέρχονται σε περίπου 207 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο σύνολό τους σε αργίλιο.

Ιράν

Οι εισαγωγές από το Ιράν είναι περιορισμένες, περίπου 15 εκατ. ευρώ, κυρίως σε ξηρούς καρπούς, φρούτα και πλαστικές ύλες.

«Ανησυχούμε συγκρατημένα»

Η επιχειρηματική κοινότητα εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς τις εξελίξεις, με βασικό παράγοντα να θεωρείται η διάρκεια της κρίσης.



Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Συμεών Διαμαντίδης, επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν κυρίως από το πόσο θα διαρκέσει η ένταση στην περιοχή.

«Ανησυχούμε συγκρατημένα. Αν η ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρηθεί για δύο ή τρεις μήνες, τότε όλα θα πάρουν την ανιούσα: η τιμή του πετρελαίου, τα μεταφορικά κόστη και στη συνέχεια ο πληθωρισμός», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, οι εμπορικές συναλλαγές δεν αναμένεται να διακοπούν, ωστόσο είναι πιθανό να γίνουν ακριβότερες. «Ο πόλεμος δεν θα ανακόψει το εμπόριο, αλλά θα αυξήσει το κόστος. Θα εισάγουμε και θα εξάγουμε ακριβότερα», τονίζει.

Μπορεί να επηρεαστούν παραγγελίες από Temu και Shein;

Η ένταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ερωτήματα και για τις ηλεκτρονικές αγορές από μεγάλες πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα και στην Ελλάδα.



Παρότι οι περισσότερες παραγγελίες αποστέλλονται από αποθήκες στην Κίνα ή άλλες ασιατικές χώρες, η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζεται άμεσα από τις θαλάσσιες μεταφορές και τα ναυτιλιακά δρομολόγια που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη.



Σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή ή διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές, δεν αποκλείεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ή αυξημένα μεταφορικά κόστη, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει και τις τιμές προϊόντων στις διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Jumbo: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Πιο καθησυχαστικός εμφανίζεται ο όμιλος Jumbo ο οποίος δεν εκφράζει προς το παρόν ανησυχία για την επάρκεια προϊόντων.



Πηγές της εταιρείας σημειώνουν ότι τα αποθέματα στους αποθηκευτικούς χώρους του ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης.



Αναφορικά με τη δραστηριότητα στο Ισραήλ, όπου η Fox Group διατηρεί καταστήματα μέσω της αποκλειστικής σύμβασης franchise της Jumbo, οι ίδιες πηγές εμφανίζονται επίσης καθησυχαστικές.

Όπως επισημαίνουν, παρότι η αγορά του Ισραήλ επηρεάζεται από τον πόλεμο, η επίπτωση για τον όμιλο παραμένει περιορισμένη.

Το βασικό ερώτημα για την οικονομία

Η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για την πορεία των τιμών ενέργειας και των μεταφορών διεθνώς.



Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το βασικό ζητούμενο είναι να μην υπάρξει σοβαρή διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές και ιδιαίτερα στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύμα αυξήσεων σε καύσιμα, μεταφορικά κόστη και τελικά στις τιμές προϊόντων.