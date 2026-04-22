Η «κλειστή» σύσκεψη στο Μαξίμου που κλείδωσε τα νέα μέτρα

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, που το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει την ημέρα της επισημοποίησης μέσω της ΕΛΣΤΑΤ του ύψους του πλεονάσματος για να ανακατευθύνει τον έξτρα δημοσιονομικό χώρο σε παρεμβάσεις υπέρ των πλέον ευάλωτων αλλά και όλων όσοι έχουν πραγματική ανάγκη.

Το πνεύμα είναι το ίδιο με το αντίστοιχο περσινό, όπως επισημαίνει υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας. «Η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας οδηγεί σε μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων και της μεσαίας τάξης» επισημαίνει η ίδια πηγή, που διευκρινίζει, πάντως, ότι οι εφετινές παρεμβάσεις θα έχουν υποχρεωτικά και άρωμα πολέμου, ήτοι έκτακτου χαρακτήρα παρεμβάσεις, προορισμένες να ανταποκριθούν στις ανατιμήσεις, που έχουν προκληθεί από τη σύρραξη ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH τα μέτρα «κλείδωσαν» σε κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Δευτέρας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και του Υφυπουργού, Θάνου Πετραλιά, προτού ο πρωθυπουργός αναχωρήσει για το Ηράκλειο της Κρήτης στο πλαίσιο του «γαλάζιου» Προσυνεδρίου.