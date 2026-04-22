Ο Μητσοτάκης «απαντά» με μέτρα στο κλίμα όξυνσης: Όλο το πακέτο και το σενάριο για κίνηση - έκπληξη

Την πρόθεση του να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα παρεμβαίνει, όταν αυτό κρίνεται επιβεβλημένο και πάντα εντός του αυστηρού πλαισίου της δημοσιονομικής ισορροπίας, προκειμένου στηρίζει εμπράκτως το εισόδημα των πλέον ευάλωτων, αλλά και όλων εκείνων που το έχουν περισσότερο ανάγκη, είναι έτοιμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα μέτρα που ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νωρίς το μεσημέρι πλέγμα νέων παρεμβάσεων οικονομικής στήριξης, ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ ως απάντηση και στις δυσμενέστατες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εν μέσω αβεβαιότητας ως προς την προοπτική μίας διπλωματικής διευθέτησης.

Εντός της ημέρας, εξάλλου, οριστικοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ το ύψος του πλεονάσματος με τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να έχει ήδη προεξοφλήσει πως θα υπάρξει υπέρβαση του προκαθορισμένου στόχου. Άλλωστε, την προοπτική νέων θετικών οικονομικών μέτρων προανήγγειλε χθες μέσω του ραδιοφώνου Παραπολιτικά 90,1 fm ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προϊδεάζοντας ότι «έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και εφόσον πράγματι έχουμε καλά νέα, θα έχουμε πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και αύριο, ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα». Μόλις προχθές, εξάλλου, από το Προσυνέδριο στο Ηράκλειο της Κρήτης ο κ. Μητσοτάκης είχε υπογραμμίσει την αντίστιξη ανάμεσα σε μία κυβέρνηση, που, παρά τα λάθη της, όπως είπε, έχει το βλέμμα της στραμμένο στο αποτέλεσμα και σε μία αντιπολίτευση, που, όπως σημείωσε, επιμένει να μηδενίζει και να μην μπορεί να πει τι θέλει.

Όπως σας είχε ενημερώσει εγκαίρως ο FLASΗ, το κυβερνητικό επιτελείο είχε προγραμματίσει να επανεξετάσει την κατάσταση στην οικονομία στο φόντο του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το εκκρεμές ανάμεσα στη διπλωματία και τη συνέχιση του πολέμου στον Περσικό Κόλπο σε συνδυασμό με την εκπεφρασμένη βούληση του Μεγάρου Μαξίμου να επιστρέφει τον έξτρα δημοσιονομικό χώρο, υπό τη μορφή μερίσματος ανάπτυξης σε όλους όσοι το έχουν πραγματικά ανάγκη, φαίνεται ότι έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των σημερινών ανακοινώσεων.

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας αποκαλύπτει στον FLASH ότι στον άξονα Μέγαρο Μαξίμου – Νίκης φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» η οριοθέτηση των μέτρων με το ίδιο πρόσωπο να δείχνει προς ένα συνδυασμό ανάμεσα σε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα – που θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των σημερινών ανακοινώσεων – και σε μέτρα έκτακτου χαρακτήρα ως απάντηση στις «παρενέργειες» της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Στα τελευταία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες συγκαταλέγονται εισηγήσεις, όπως η παράταση της ισχύος της επιδότησης στην αντλία για το diesel κίνησης για το Μάιο, ίσως και τον Ιούνιο, αλλά και η συνέχιση της επιδότησης, ύψους 15% επί της αξίας της αγοράς λιπασμάτων.

Βγαίνουν επιλογές από το «πακέτο της ΔΕΘ»

Πάντως, το ύψος του επιπρόσθετου δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στο Μέγαρο Μαξίμου να προχωρήσει και σε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα τραβώντας επιλογές από το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται κατά πληροφορίες μία γενναία αύξηση στο ετήσιο οικονομικό βοήθημα προς χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 250 ευρώ, ενώ μελετάται και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων. Πιθανώς, όπως πληροφορεί τον FLASH αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, το έξτρα ποσό να δοθεί σε δύο δόσεις, δηλαδή η πρώτη δόση άμεσα και η δεύτερη τον προσεχή Νοέμβριο. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο κυβερνητικό επιτελείο κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό και ένα μέτρο έκπληξη, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου πρόκειται να συμπεριληφθεί στις σημερινές πρωθυπουργικές ανακοινώσεις.

Επίσης, στην κυβέρνηση εξέταζαν τα προηγούμενα 24ώρα παρεμβάσεις με στόχο τη διεύρυνση των κριτηρίων, ώστε να υπαχθούν σε ρυθμίσεις προστασίας, όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός, όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH ανάμεσα στα σενάρια, που μελετήθηκαν στις κλειστές συσκέψεις των προηγουμένων 24ώρων ήταν και φοροελαφρύνσεις, υπό τη μορφή μείωσης τεκμηρίων διαβίωσης και όχι μόνον, ωστόσο, αποφασίστηκε τελικώς αυτές να παραπεμφθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.