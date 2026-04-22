ΟΠΕΚΕΠΕ: H ώρα της ψηφοφορίας για τους «13»- Πόλωση και παρασκήνιο, στη «γαλάζια» ΚΟ όλα τα βλέμματα

Ένα εικοσαήμερο σφοδρών πολιτικών αναταράξεων, μετά τη διαβίβαση των νέων δικογραφιών για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή. Δεκάδες τόνοι δημοσιογραφικής μελάνης κι ένα κρεσέντο φημολογίας για ενδεχόμενο «γαλάζιο» αντάρτικο.

Σε αυτή τη συνθήκη, η Ολομέλεια θα αποφανθεί σήμερα (12:00) για την άρση της ασυλίας 11 + 2 βουλευτών της ΝΔ, με τους προβολείς να στρέφονται αναπόφευκτα στις διαφοροποιήσεις από την γραμμή της υπερψήφισης που έχει χαράξει το Μέγαρο Μαξίμου.

Τι θα κάνουν τελικώς οι «γαλάζιοι»

Μπορεί να μην έχει τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, ωστόσο το κυβερνητικό σήμα στήριξης των αιτημάτων για την άρση της κοινοβουλευτικής προστασίας των ερευνώμενων βουλευτών που έχει δοθεί είναι απολύτως σαφές.

Εντούτοις και πέραν όσων έχουν τοποθετηθεί ήδη δημοσίως (Μάκης Βορίδης, Στέλιος Πέτσας), υπάρχουν αρκετοί ακόμη βουλευτές της συμπολίτευσης που εξακολουθούν να προβληματίζονται και δεν αποκλείεται να επιλέξουν την οδό της αποχής από τη σημερινή ονομαστική ψηφοφορία.

Θα ψηφίσουν οι «13»;

Συζητήσεις πυροδοτεί και η στάση κατά την ψηφοφορία των 11+2 αναφερόμενων στις δικογραφίες βουλευτών, καθώς δεν φαίνονται όλοι διατεθειμένοι να υπερψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας των υπολοίπων εμπλεκομένων.

«Εγώ δεν θα συμμετάσχω στην ψηφοφορία!» έλεγε βουλευτής, εκ των πλέον προβεβλημένων, ο οποίος βρίσκεται στις σελίδες της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και δηλώνει αποφασισμένος να μην ψηφίσει σήμερα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινείται και δεύτερος βουλευτής που βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Στον αντίποδα, άλλοι από τους 11+2 επιθυμούν να υπερψηφίσουν κανονικά τις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων τους, εφόσον, όπως λένε, το αιτούνται και οι ίδιοι.

Το μόνο σίγουρο είναι πως μέχρι και τη τελευταία στιγμή, οι «πρωταγωνιστές» της σημερινής ημέρας θα είναι σε ανοιχτή επικοινωνία, καθώς ορισμένοι εξ αυτών προωθούν τη λύση της κοινής γραμμής, της ενιαίας δηλαδή στάσης την ώρα της ψηφοφορίας. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ο ερευνώμενος βουλευτής δεν μπορεί να ψηφίσει για τον εαυτό του.

Γκρίνια για το 7λεπτο των ομιλιών

Σε κάθε περίπτωση, όλοι ανεξαιρέτως οι ερευνώμενοι αναμένεται να υπερασπιστούν από βήματος τον εαυτό τους, ζητώντας να αρθούν οι ασυλίες τους προκειμένου να αποδειχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η αθωότητά τους, όπως διατρανώνουν.

Ως προς τα διαδικαστικά της σημερινής κρίσιμης συζήτησης, οι 13 βουλευτές θα έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν για 7 λεπτά, πρόβλεψη η οποία έχει φέρει μπόλικη γκρίνια, λόγω του ασφυκτικού, όπως λένε στους διαδρόμους, χρονικού πλαισίου. Από βήματος μπορούν να τοποθετηθούν και οι αρχηγοί των κομμάτων, καθώς και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Η συζήτηση θα διεξαχθεί σε δυο γύρους, λόγω των δυο διαφορετικών δικογραφιών.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια εκτιμάται πως θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα τρίωρο, ενώ αρκετή ώρα θα απαιτηθεί και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας. Η βουλευτική ασυλία αίρεται με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών, επομένως, δεδομένης και της στάσης της αντιπολίτευσης, είναι δεδομένο πως η Ολομέλεια θα ανάψει το πράσινο φως για την παραπομπή των υποθέσεων και των 13 βουλευτών στη Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται πως οι 11 βουλευτές της δεύτερης δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι οι Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Καραμανλής, Κώστας Σκρέκας, Κώστας Τσιάρας, Μάξιμος Σενετάκης, Χρήστος Μπουκώρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Νότης Μηταράκης, Λάκης Βασιλειάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Όσο για την τρίτη δικογραφία, αυτή αφορά τους Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου. Διαφορετική είναι η περίπτωση των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, καθώς θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική προκειμένου να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη.