Βουλή: Ήρθη η ασυλία των «13» της ΝΔ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι ηχηρές απουσίες

Με ελάχιστες τελικώς «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις, η Ολομέλεια της Βουλής άναψε - με ευρύτατη πλειοψηφία - πράσινο φως για την άρση της ασυλίας των «13» βουλευτών της ΝΔ, μετά τη διαβίβαση των νέων δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι άρσεις ασυλίας υπερψηφίστηκαν συνολικώς από 285 έως 287 βουλευτές.

Εντέλει, και παρά την έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών, οι βουλευτές της ΝΔ, στη συντριπτική τους πλειονότητα, ακολούθησαν τη γραμμή της υπερψήφισης που είχε χαραχθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρξαν ωστόσο και τρεις κυβερνητικοί βουλευτές οι οποίοι ακολούθησαν την οδό της αποχής.

Ο Στέλιος Πέτσας ήταν ο πρώτος ο οποίος δήλωσε εξαρχής δημοσίως πως θα απόσχει της ψηφοφορίας, ενώ στην ψηφοφορία δεν συμμετείχε ούτε ο «σαμαρικός» Μίλτος Χρυσομάλλης.

Στην ονομαστική ψηφοφορία δεν συμμετείχε ούτε ο αναφερόμενος στη δικογραφία Νότης Μηταράκης, ο οποίος τοποθετήθηκε από βήματος και στη συνέχεια αποχώρησε. «Το βρίσκω άκομψο να ψηφίσω για μια δικογραφία που με αναφέρει. Ζήτησα καθαρά την άρση ασυλίας μου», εξηγούσε ο ίδιος νωρίτερα.

Οι αποχές από την αντιπολίτευση, τα «όχι» και οι διαφοροποιήσεις των «13»

Να μην συμμετάσχει στη ψηφοφορία επέλεξε και ο Αντώνης Σαμαράς, όπως επίσης και οι ανεξάρτητοι Γιώργος Ασπιώτης, Μάριος Σαλμάς, Παύλος Σαράκης και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Δεν καταγράφηκε μάλιστα ούτε η ψήφος της Κατερίνας Νοτοπούλου, καθώς εμφανίστηκε πως δεν συμμετείχε στη ψηφοφορία. Από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζαν πως η βουλευτής απέστειλε επιστολική ψήφο η οποία ωστόσο δεν προσμετρήθηκε λόγω παράλειψης της γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Την ίδια στιγμή, οι δυο αρνητικές ψήφοι στις άρσεις ασυλίας προέρχονται από την ερευνώμενη Κατερίνα Παπακώστα (υπερψήφισε μόνο τον εαυτό της, καταψήφισε τις άρσεις ασυλίας των συναδέλφων) και τον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο ο οποίος είπε «όχι» σε όλες τις άρσεις ασυλίας.

Την ίδια στιγμή, ο Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε «παρών» στην άρση της ασυλίας του (υπερψήφισε κανονικά τις υπόλοιπες) ενώ ο Κώστας Τσιάρας δεν ψήφισε για τον εαυτό του.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

-Κατερίνα Παπακώστα

υπερ 287

κατά 1

-Κώστας Καραμανλής

Υπέρ 286

κατά 2

-Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υπέρ 286

Κατά 2

-Νότης Μηταράκης

Υπέρ 286

Κατά 2

-Κώστας Τσιάρας

Υπέρ 285

Κατά 2

-Κώστας Σκρέκας

Υπέρ 286

Κατά 2

-Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Υπέρ 286

Κατά 2

-Μάξιμος Σενετάκης

Υπέρ 286

Κατά 2

-Λάκης Βασιλειάδης

Υπέρ 286

Κατά 2

-Χρήστος Μπυκώρος

Υπέρ 286

Κατά 2

-Θεόφιλος Λεονταραίδης

Υπέρ 286

Κατά 2

-Χαράλαμπος Αθανασίου

Υπέρ 285

Κατά 2

«Παρών» 1

-Τάσος Χατζηβασιλείου

Υπέρ 286

Κατά 2