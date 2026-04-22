Νέα ένταση με Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συζήτηση για την άρση ασυλίας - «Είναι σε παραλήρημα»

Την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου αφενός να μην μείνει καμία αμφιβολία και αφετέρου να «συμπαρασταθεί» στους συναδέλφους του που εγκαλούνται, ζήτησε ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος άφησε σαφείς αιχμές εις βάρος των εντεταλμένων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, μιλώντας για «ενοχοποίηση αθώων» και διερωτώμενος «πώς τέτοιοι εισαγγελείς μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα μας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία». Στο στόχαστρό του βρέθηκε και η ίδια η ευρωπαία εισαγγελέας.

«Ό,τι έπραξα, θα το κάνω και αύριο και μεθαύριο. Το ρουσφέτι ενέχει το στοιχείο της παράνομης πράξης. Να θυμίσω ότι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, για να απαντήσω και σε κάποια ασθενή επιχειρήματα που ακούγονται», σχολίασε ο ίδιος.

«Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν συντελέστηκε ποτέ. Δεν αποπειράθηκε, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη», ανέφερε από την πλευρά του ο Τάσος Χατζηβασιλείου, καταγγέλλοντας το «απαράδεκτο τσουβάλιασμα» και ζητώντας να σταματήσει η «δολοφονία χαρακτήρων».

«Ουδεμία σχέση έχω με τις παράνομες ενέργειες που ορθώς διερευνώνται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε σχέση με βοσκοτόπια. Παρά την έλλειψη αδικήματος ζητώ την άρση της ασυλίας μου όχι ως εγκαλούμενος, αλλά για να λήξει αυτή η υπόθεση», ανέφερε ο ίδιος.

Ένταση και αντεγκλήσεις

Η ατμόσφαιρα στην Ολομέλεια είναι εύφλεκτη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σκληρές κουβέντες.

«Είμαστε εδώ και στα καλά και στα δύσκολα. Αλάθητα ψάξτε αλλού!», ανέφερε ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος στηλιτεύοντας τις αναφορές της αντιπολίτευσης σε «πλειοψηφία υποδίκων», λέγοντας πως «ούτε τα τεκμήρια αθωότητας δεν σεβάστηκαν».

«Δεν γεννήθηκε το 2019 το ρουσφέτι, εκτός και εάν μας πει το ΠΑΣΟΚ πως δεν έκανε ρουσφέτια ή εάν ξεχάσουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είχε διορίσει την οικογένειά του σε πολιτικά γραφεία. Για να μην πω για τις τακτοποιήσεις μελών αριστερού κόμματος επειδή οι παππούδες τους ήταν στο βουνό…», σχολίασε, επιστρέφοντας τα πυρά της αντιπολίτευσης.

Ένταση υπήρξε λόγω των σχολίων και των διακοπών της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τα έδρανα. «Είναι σε παραλήρημα», ανέφερε ο Δημήτρης Καιρίδης, ενώ ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς σχολίασε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «έχει κερδίσει τον τίτλο του διακοψία!», λέγοντας πως η σημερινή συζήτηση είναι «ιερή». Οι διακοπές ωστόσο δεν σταμάτησαν, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να καταγγέλλει στο προεδρείο πως η αντιπολίτευση δεν επιτρέπει στην πλειοψηφία να τοποθετηθεί.

Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση για την άρση ασυλίας 13 «γαλάζιων» βουλευτών που συνδέονται με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. — Flash.gr (@flashgrofficial) April 22, 2026

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στους ερευνώμενους βουλευτές, λέγοντας πως «δεν είναι το καθήκον του βουλευτή να είναι ρουσφετάκιας» ούτε και να «κουκουλώνει όλες τις υποθέσεις».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στράφηκε κατά του Κώστα Καραμανλή, λέγοντας πως «ο πιο αθώος άνθρωπος στη χώρα σίγουρα είναι ο Κώστας Καραμανλής και έρχεται εδώ και τον καταχειροκροτά η ΚΟ της ΝΔ και τον χειροκροτήσατε και σήμερα. Είναι στη δεινότερη θέση, κατηγορούμενος για κακούργημα, και έρχεται εδώ, με ύβρεις, να παραδίδει μαθήματα θεωρητικοποίησης της διαφθοράς», όπως υποστήριξε.

«"Αμάρτησα για τον.... ψηφοφόρο μου", έτσι θα μπορούσα να τιτλοφορήσω αυτό που ακούσαμε από τους βουλευτές», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής. «Ποιος κυβερνά αυτό το κόμμα; Ο Βορίδης και ο Γεωργιάδης;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

«Η Ελληνική Λύση αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρουσφέτια, ρουσφέτια, ρουσφέτια, αυτά πρέπει να κοπούν!», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.