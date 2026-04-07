Αγορά εργασίας: Προβληματίζει η μείωση των μισθωτών - Πού χάθηκαν 18.744 θέσεις τον Ιανουάριο

Σε αρνητική τροχιά για έβδομο συνεχόμενο μήνα κινήθηκε η αγορά εργασίας, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφηκε νέα μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, επιβεβαιώνοντας τη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει το εγχώριο εργασιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων διαμορφώθηκε αρνητικό κατά 18.744 θέσεις εργασίας, καθώς οι προσλήψεις ανήλθαν σε 199.215, έναντι 217.959 αποχωρήσεων.

Από το σύνολο των αποχωρήσεων, οι 79.984 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις, ενώ οι 137.975 αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Οι λόγοι της μείωσης

Καθοριστικό ρόλο στην αρνητική εικόνα του Ιανουαρίου διαδραμάτισε η λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς 110.292 θέσεις εργασίας δεν ανανεώθηκαν. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συμβολή των οικειοθελών αποχωρήσεων, που ανήλθαν σε 86.899, ενώ καταγράφηκαν και 29.807 απολύσεις σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, η εικόνα επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς το αρνητικό ισοζύγιο (-18.744 θέσεις) είναι μεγαλύτερο κατά 3.294 θέσεις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό (-15.450).

Σημειώνεται ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος), απολύθηκαν συνολικά 726.284 μισθωτοί, ενώ 261.894 αποχώρησαν οικειοθελώς, στοιχείο που αποτυπώνει την έντονη κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Το «παράδοξο» της ανεργίας

Παρά τη σημαντική εκροή θέσεων εργασίας, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν μείωση της ανεργίας στο 7,7%, καθώς και περιορισμό του αριθμού των ανέργων κατά 92.711 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Την ίδια ώρα, επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα κλάδων δηλώνουν αδυναμία κάλυψης θέσεων εργασίας, αναδεικνύοντας το διαρθρωτικό πρόβλημα αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες μεταβολές

Οι περισσότερες προσλήψεις καταγράφηκαν στους κλάδους της εστίασης, του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων απασχόλησης, με τη ζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως σε ανειδίκευτους εργάτες και οδηγούς.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας προήλθαν από τους ίδιους, έντονα εποχικούς κλάδους - εστίαση, καταλύματα και λιανεμπόριο - καθώς μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου καταγράφηκε σημαντική συρρίκνωση της απασχόλησης.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο της εποχικότητας στη διαμόρφωση της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Οι πιο ευάλωτες ομάδες

Νέοι και γυναίκες εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας, παρά τη συνολική βελτίωση των δεικτών απασχόλησης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η συμμετοχή των νέων ηλικίας 15-29 ετών υποχώρησε το 2025 στο 43,6% (από 44,5% το 2024). Αντίστοιχα, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών διαμορφώθηκε στο 54,3%, έναντι 69,2% των ανδρών.