Τι αλλάζει στον κατώτατο μισθό: Η τελευταία αύξηση το 2027 και ο νέος τρόπος υπολογισμού από το 2028

Σε τροχιά τεκτονικών αλλαγών μπαίνει ο κατώτατος μισθός μετά το 2027, καθώς η επόμενη αύξηση που θα δοθεί τότε αναμένεται να είναι και η τελευταία που θα αποφασιστεί απευθείας από την κυβέρνηση. Με βάση τον σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ξεπεράσει το όριο των 950 ευρώ που έχει τεθεί ως στόχος, φτάνοντας ακόμη και τα 960 ευρώ, εφόσον η αύξηση κινηθεί σε επίπεδα αντίστοιχα με τα σημερινά.

Από το 2028, όμως, το μοντέλο αλλάζει ριζικά. Κι αυτό γιατί ο καθορισμός του κατώτατου μισθού αποσυνδέεται από τις κυβερνητικές αποφάσεις και περνά σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, ο οποίος θα βασίζεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες. Κεντρικό ρόλο θα παίζουν ο πληθωρισμός που επηρεάζει τα χαμηλότερα εισοδήματα και η εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό αύξησης θα προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου πληθωρισμού για το φτωχότερο 20% των εργαζομένων και του μισού της μεταβολής του γενικού δείκτη μισθών. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι οι αυξήσεις θα αντανακλούν τόσο το κόστος ζωής όσο και τη συνολική πορεία των αποδοχών στην οικονομία.

Ο πληθωρισμός και το «δίχτυ ασφαλείας»

Ο πληθωρισμός θα υπολογίζεται με βάση την ετήσια μεταβολή του στο διάστημα από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, ενώ η αγοραστική δύναμη θα προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνονται οι τιμές – ιδίως για τα χαμηλά εισοδήματα – τόσο θα ενισχύεται και η πίεση για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, στο νέο πλαίσιο έχει προβλεφθεί «δίχτυ ασφαλείας» για περιόδους οικονομικής αστάθειας. Σε περίπτωση αύξησης της ανεργίας ή ύφεσης, θα μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αν ο υπολογισμός οδηγεί σε μείωση του κατώτατου μισθού, αυτή δεν θα εφαρμόζεται και οι αποδοχές θα παραμένουν σταθερές.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία θα έχει ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία θα παρακολουθεί τα δεδομένα και θα εισηγείται τυχόν παρεκκλίσεις, ενώ θα συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι μέσω συμβουλευτικού οργάνου.

Ο νέος μηχανισμός θα επεκταθεί και στο Δημόσιο, διασφαλίζοντας ότι ο εισαγωγικός μισθός δεν θα υπολείπεται του κατώτατου στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το σύστημα αυτό θα μπορούσε να δίνει αυξήσεις της τάξης του 4% έως 5% ετησίως, δηλαδή σε επίπεδα αντίστοιχα με τις πρόσφατες παρεμβάσεις.

Πάντως, η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού θα «κλειδώσει» στο τέλος του 2027, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο και τον νέο κατώτατο μισθό να τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2028. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι αυξήσεις δεν θα αποτελούν πολιτική απόφαση, αλλά αποτέλεσμα ενός σταθερού και προβλέψιμου μηχανισμού.