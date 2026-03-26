Κατώτατος μισθός: Στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου - Πόσο αυξάνονται επιδόματα, παροχές και τριετίες

Αυξάνεται από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός, καθώς ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ότι οι κατώτατες αποδοχές διαμορφώνονται πλέον στα 920 ευρώ μικτά, από 880 ευρώ που ισχύουν έως σήμερα. Η αύξηση κατά 40 ευρώ μικτά οδηγεί τον καθαρό μισθό περίπου στα 772 ευρώ τον μήνα, θέτοντας τη νέα βάση για μισθούς, επιδόματα και παροχές.

Η αύξηση αφορά άμεσα σχεδόν 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο η επίδρασή της δεν περιορίζεται εκεί. Ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως βάση και για τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα η αναπροσαρμογή να περνά οριζόντια σε ολόκληρη τη μισθολογική κλίμακα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις για περίπου 750.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, συμπεριλαμβανομένων ενστόλων, γιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών και δικαστικών.

Η αναπροσαρμογή θα αποτυπωθεί στις αποδοχές του Απριλίου, ενώ επηρεάζει συνολικά την αγορά εργασίας, καθώς συμπαρασύρει προς τα πάνω τόσο τις αμοιβές όσο και ένα ευρύ πλέγμα επιδομάτων.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζουν οι τριετίες, οι οποίες έχουν επανενεργοποιηθεί από το 2024. Κι αυτο διότι με βάση τον νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, οι αποδοχές αυξάνονται για όσους έχουν προϋπηρεσία. Ειδικότερα, με μία τριετία ο μισθός διαμορφώνεται περίπου στα 1.012 ευρώ μικτά, με δύο τριετίες στα 1.104 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες φτάνει περίπου τα 1.196 ευρώ μικτά. Για τους έγγαμους εργαζόμενους, τα ποσά είναι υψηλότερα, καθώς προστίθεται και το επίδομα γάμου, το οποίο πλέον θα ανέρχεται στα 92 ευρώ, δηλαδή στο 10% του κατώτατου μισθού.

Αύξηση σε τουλάχιστον 20 επιδόματα

Η επίδραση της αύξησης, όμως, είναι ευρύτερη, καθώς ο κατώτατος μισθός αποτελεί τη βάση υπολογισμού για τουλάχιστον 20 επιδόματα. Έτσι, πέρα από τους άμεσα ωφελούμενους εργαζόμενους, αυξήσεις θα δουν και χιλιάδες δικαιούχοι παροχών.

Ενδεικτικά, το επίδομα ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 564,8 ευρώ, από 540 ευρώ σήμερα, ενώ στο ίδιο επίπεδο κινούνται και συναφή βοηθήματα που συνδέονται με αυτό. Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, καθώς και το επίδομα γονικής άδειας, διαμορφώνονται στα 920 ευρώ, καθώς ισούνται με τον κατώτατο μισθό.

Αναπροσαρμογές καταγράφονται επίσης σε μια σειρά επιδομάτων που υπολογίζονται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο, όπως το βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων, οι παροχές σε περιπτώσεις επίσχεσης εργασίας ή αφερεγγυότητας εργοδότη, αλλά και τα εποχικά επιδόματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα επιδόματα οικοδόμων, εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στον τουρισμό και στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, τα οποία αυξάνονται αναλογικά.

Αντίστοιχα, αυξάνονται και παροχές που συνδέονται με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, όπως η αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ ΔΥΠΑ (στο 80% του κατώτατου μισθού), καθώς και οι αποζημιώσεις για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις.

Η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει και τα επιδόματα εορτών. Το δώρο Πάσχα διαμορφώνεται περίπου στα 480 ευρώ μικτά, το επίδομα αδείας στα 460 ευρώ, ενώ το δώρο Χριστουγέννων προσεγγίζει τα 960 ευρώ μικτά, εφόσον υπάρχει πλήρης απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Διευκρινίζεται ότι η αύξηση δεν αφορά αυτόματα όσους ήδη λαμβάνουν αποδοχές υψηλότερες του κατώτατου μισθού, εκτός εάν υπάρχει ρητή σύνδεση των αποδοχών τους με αυτόν μέσω σύμβασης. Συνολικά, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ενισχύει τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων εργαζομένων και επηρεάζει ένα ευρύ πλέγμα επιδομάτων και παροχών, με το συνολικό αποτύπωμα να αγγίζει άμεσα και έμμεσα πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Ωστόσο, το πραγματικό όφελος για τα νοικοκυριά θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη του πληθωρισμού και του κόστους ζωής τους επόμενους μήνες.





