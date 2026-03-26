Μισθοί Δημοσίου και νέος κατώτατος: Τι αλλάζει από τον Απρίλιο – Παραδείγματα για κάθε κατηγορία

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει ανοδικά και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι από τον Απρίλιο θα δουν οριζόντια ενίσχυση 40 ευρώ μικτά τον μήνα. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο μισθολογικών και φορολογικών μέτρων για το 2026, με το συνολικό όφελος να προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ για το σύνολο του δημόσιου τομέα.



Σε συνδυασμό με τη μείωση του φόρου εισοδήματος και τις επιμέρους αυξήσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε σωρευτική ενίσχυση των εισοδημάτων, η οποία σε ορίζοντα τετραετίας (2023-2026) φτάνει τα 3,3 δισ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, οι καθαρές αποδοχές των υπαλλήλων εμφανίζουν αισθητή βελτίωση, με τα παραδείγματα να δείχνουν αυξήσεις που κυμαίνονται από δεκάδες έως και άνω των 200 ευρώ μηνιαίως σε σχέση με το 2023.



Η εφαρμογή της αύξησης, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να αποτυπωθεί άμεσα στις μισθοδοσίες, με πιθανές καθυστερήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις να καλύπτονται μέσω αναδρομικών καταβολών, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αλλά σταθερή ενίσχυση των εισοδημάτων στο Δημόσιο. Το υπουργείο Οικονομικών εξηγεί, με παραδείγματα, τη νέα αύξηση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων από τον Απρίλιο, στη βάση της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού.

Αναλυτικά παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

- Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.752 μικτά και 1.232 καθαρά.

- Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.902 μικτά και 1.346 καθαρά.

- Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.385.

- Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.942 μικτά και 1.410 καθαρά.- Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 64 ευρώ.

- Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 771 ευρώ.

- Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 178 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.135 ευρώ.

Παράδειγμα 2:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 ετών, χωρίς τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία:



- Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.092 μικτά και 831 καθαρά.

- Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.192 μικτά και 896 καθαρά.

- Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 927.

- Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.232 μικτά και 958 καθαρά.

- Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 62 ευρώ.

- Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 744 ευρώ.

- Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 127 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.523 ευρώ.

Παράδειγμα 3:

Προϊστάμενος τμήματος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

- Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.972 μικτά και 1.351 καθαρά.

- Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.159 μικτά και 1.469 καθαρά.

- Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.485.

- Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.199 μικτά και 1.508 καθαρά.

- Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 22 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 39 ευρώ.

- Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 472 ευρώ.

- Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 157 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.879 ευρώ.

Παράδειγμα 4:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

- Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.657 μικτά και 1.177 καθαρά.

- Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.807 μικτά και 1.290 καθαρά.

- Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.324.

- Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.847 μικτά και 1.350 καθαρά.

- Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 60 ευρώ.

- Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 718 ευρώ.

- Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 173 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.078 ευρώ.

Παράδειγμα 5:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία:

- Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 850 μικτά και 657 καθαρά.

- Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.000 μικτά και 778 καθαρά.

- Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.040 μικτά και 809 καθαρά.

- Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ.

- Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 373 ευρώ.

- Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 152 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.824 ευρώ.

Παράδειγμα 6:

Διευθυντής, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 30 χρόνια προϋπηρεσία:

- Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 2.427 μικτά και 1.606 καθαρά.

-Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.662 μικτά και 1.742 καθαρά.

- Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.767.

- Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.702 μικτά και 1.790 καθαρά.

- Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 22 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 47 ευρώ.

- Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 566 ευρώ.

- Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 184 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.203 ευρώ.

Παράδειγμα 7:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 3 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

- Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.707 μικτά και 1.224 καθαρά.

- Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.857 μικτά και 1.338 καθαρά.

- Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.417.

- Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.897 μικτά και 1.445 καθαρά.

- Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 28 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 107 ευρώ.

- Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 1.286 ευρώ.

- Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 221 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.647 ευρώ.

Παράδειγμα 8:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 4 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

- Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.852 μικτά και 1.328 καθαρά.

- Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.002 μικτά και 1.443 καθαρά.

- Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.557.

- Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.042 μικτά και 1.588 καθαρά.

- Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 145 ευρώ.

- Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 1.738 ευρώ.

- Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 261 ευρώ και ο ετήσιος κατά 3.126 ευρώ.