Μισθοί στην Ελλάδα: Οι 5 κλάδοι με αποδοχές πάνω από 2.000 ευρώ - Πού αυξάνονται οι θέσεις εργασίας

Ισχυρές «νησίδες» υψηλών αποδοχών καταγράφονται στην ελληνική αγορά εργασίας, με συγκεκριμένους κλάδους να ξεχωρίζουν τόσο για τα επίπεδα μισθών όσο και για τη δυναμική τους στην απασχόληση. Την ίδια στιγμή, η συνολική εικόνα της οικονομίας δείχνει σαφή βελτίωση, με αύξηση των μισθών και σημαντική μείωση της ανεργίας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Στην κορυφή της μισθολογικής κατάταξης βρίσκεται ο χρηματοοικονομικός κλάδος, όπου οι μέσες αποδοχές προσεγγίζουν τα 2.940 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του υπεροχή σε επίπεδο αμοιβών. Ακολουθεί ο τομέας της ενέργειας με μέσο μισθό 2.613 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές καταγράφονται και στον κλάδο προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου οι μισθοί διαμορφώνονται στα 2.324 ευρώ.

Στην ίδια «κατηγορία» υψηλών απολαβών εντάσσονται επίσης οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με μέσες αποδοχές 2.175 ευρώ, καθώς και η φαρμακοβιομηχανία, όπου ο μέσος μισθός ξεπερνά τα 2.100 ευρώ. Πρόκειται για πέντε κλάδους που όχι μόνο προσφέρουν μισθούς άνω των 2.000 ευρώ, αλλά εμφανίζουν και σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Συνολικά, 46 κλάδοι της οικονομίας καταγράφουν αποδοχές υψηλότερες από τον μέσο όρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μισθολογική βελτίωση δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες δραστηριότητες. Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν οι μισοί από αυτούς –περίπου το 43%– ανήκουν στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, αναδεικνύοντας τον ρόλο της παραγωγικής βάσης στην ενίσχυση των εισοδημάτων.

Ανοδική τάση στους μισθούς

Η συνολική εικόνα των μισθών καταγράφει σαφή ανοδική τάση. Το 2025 ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.516 ευρώ, αυξημένος κατά 20% σε σχέση με το 2019. Παράλληλα, σχεδόν δύο στους τρεις εργαζόμενους λαμβάνουν πλέον αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, έναντι περίπου ενός στους δύο πριν από λίγα χρόνια.

Καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση των αποδοχών αναμένεται να διαδραματίσουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ήδη έχουν υπογραφεί νέες κλαδικές συμφωνίες σε τομείς όπως η βιομηχανία τροφίμων, η εστίαση και η αρτοποιία, ενώ το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την επέκτασή τους σε ευρύτερα τμήματα της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή άνοδο των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση, με άνοδο της απασχόλησης κατά 107% από το 2019 και περισσότερες από 25.000 νέες θέσεις. Σημαντική δυναμική εμφανίζουν επίσης οι κατασκευές, με αύξηση 88%, καθώς και η φαρμακοβιομηχανία, τα logistics και οι υπηρεσίες υγείας, που ενισχύονται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Συνολικά, την περίοδο 2019-2025 δημιουργήθηκαν περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία υποχώρησε σημαντικά, φτάνοντας στο 8,4% στο τέλος του 2025, από σχεδόν 18% το 2019.

Οι ανισορροπίες που παραμένουν

Παρά τη βελτίωση της συνολικής εικόνας, παραμένουν δομικές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας. Οι νέοι και οι γυναίκες συνεχίζουν να εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η συμμετοχή των νέων ηλικίας 15-29 ετών υποχώρησε ελαφρώς το 2025, ενώ για τις γυναίκες παραμένει αισθητά χαμηλότερη από αυτή των ανδρών.

Στο πεδίο του κόστους εργασίας, η κυβέρνηση διατηρεί επιφυλακτική στάση ως προς νέες μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών. Μετά και την προγραμματισμένη μείωση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2027, η συνολική ελάφρυνση από το 2019 θα προσεγγίσει τις 5,9 μονάδες.

Παρόλα αυτά, οι εργοδοτικοί φορείς εξακολουθούν να ζητούν πιεστικά περαιτέρω παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης.