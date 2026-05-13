Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι ενόψει τουριστικής σεζόν: «Κλειδί» ψηφιακή κάρτα και αδήλωτη εργασία

Με την τουριστική σεζόν να ξεκινά και χιλιάδες εποχικές προσλήψεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, η Επιθεώρηση Εργασίας ανεβάζει «στροφές» και προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα εντατικών ελέγχων σε επιχειρήσεις του τουρισμού, της εστίασης και του λιανεμπορίου.

Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η αδήλωτη εργασία, οι απλήρωτες υπερωρίες αλλά και οι παραβιάσεις ωραρίου, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται σημαντικά η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας.

Τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν ήδη αυξημένη κινητικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν 19.805 έλεγχοι, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 12,9 εκατομμύρια ευρώ.

«Πρωταγωνιστούν» οι παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ελέγχων, καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο παρακολούθησης του πραγματικού χρόνου εργασίας.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 878 παραβάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα, με τα πρόστιμα να φτάνουν τα 3,79 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συνηθέστερες παραβάσεις αφορούν λανθασμένη καταγραφή ωραρίου, μη δήλωση υπερωριών, καθυστερημένη ενεργοποίηση της κάρτας αλλά και περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος εμφανίζεται να έχει αποχωρήσει ενώ συνεχίζει να εργάζεται κανονικά.

Οι περισσότεροι έλεγχοι επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού και λιανεμπορίου, δηλαδή στους κλάδους που απασχολούν μαζικά εποχικούς εργαζόμενους κατά τη θερινή περίοδο.

Τα «τρικ» που εντοπίζουν οι ελεγκτές

Οι ελεγκτικές αρχές έχουν ήδη χαρτογραφήσει τις βασικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη της ψηφιακής κάρτας.

Μεταξύ αυτών είναι το «χτύπημα» εξόδου και η συνέχιση της εργασίας εκτός συστήματος, η καθυστερημένη ενεργοποίηση της κάρτας μετά την πραγματική προσέλευση ή η πρόωρη δήλωση αποχώρησης ώστε να αποκρύπτονται υπερωρίες.

Σε άλλες περιπτώσεις καταγράφεται ψευδής δήλωση διαλείμματος ενώ ο εργαζόμενος συνεχίζει να εργάζεται, αλλά και «βάφτισμα» εργαζομένων ως συνεργατών ή διευθυντικών στελεχών ώστε να εξαιρούνται από το καθεστώς της ψηφιακής κάρτας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας εκτιμά φυσικά ότι όσο επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα και ενισχύονται οι αυτόματες διασταυρώσεις, τόσο θα περιορίζονται τα περιθώρια καταστρατήγησης.

Εκατοντάδες παραβάσεις για αδήλωτη εργασία

Ιδιαίτερα υψηλά παραμένουν και τα ποσοστά παραβατικότητας στην αδήλωτη εργασία. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους εντοπίστηκαν 301 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να αγγίζουν τα 3,37 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, καταγράφηκαν 485 παραβάσεις για απλήρωτους μισθούς, επιδόματα και δεδουλευμένα, με πρόστιμα άνω του 1,29 εκατομμυρίου ευρώ.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία προκαλεί σημαντικές απώλειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ αποτελεί βασικό πεδίο ελέγχου ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής δραστηριότητας.

72.000 έλεγχοι μέσα στο 2026

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Επιθεώρησης Εργασίας προβλέπει συνολικά 72.133 ελέγχους μέσα στο 2026, με αυξημένη παρουσία ελεγκτών σε τουριστικές περιοχές και κλάδους υψηλής εποχικής απασχόλησης.

Ήδη μόνο τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 6.951 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 4,84 εκατομμύρια ευρώ, με τις περισσότερες παραβάσεις να αφορούν και πάλι την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται ήδη σε σούπερ μάρκετ, τράπεζες, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό, εστίαση, εταιρείες security και ΔΕΚΟ, ενώ το επόμενο διάστημα επεκτείνεται και σε νέους κλάδους όπως η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής.

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά παραβατικότητας παραμένουν υψηλά. Το 2025 διαμορφώθηκαν στο 26,97%, ενώ τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν σταθεροποίηση κοντά στο 27,15%, στοιχείο που προμηνύει ένα ιδιαίτερα «θερμό» καλοκαίρι ελέγχων στην αγορά εργασίας.