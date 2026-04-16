ΑΣΕΠ 4Κ2026: 9.433 υποψήφιοι για 1.654 θέσεις στην Υγεία

Ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή σημειώθηκε στην προκήρυξη 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ, καθώς συνολικά 9.433 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την κάλυψη 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, αλλά και για θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, ότι η προοπτική μιας θέσης στο Δημόσιο παραμένει σταθερός στόχος για χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα, παρά τις οικονομικές και εργασιακές αλλαγές των τελευταίων ετών.

Βασικοί παράγοντες που ενισχύουν το ενδιαφέρον είναι η εργασιακή ασφάλεια, το σταθερό εισόδημα και οι προβλέψιμες συνθήκες απασχόλησης.

Εκπαίδευση και ηλικιακές ομάδες των υποψηφίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, η πλειονότητα των αιτήσεων προήλθε από υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ανήλθαν σε 6.612.

Ακολουθούν οι υποψήφιοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με 2.160 αιτήσεις και οι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 661 αιτήσεις.

Σε ό,τι αφορά την ηλικιακή κατανομή, το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων (35,9%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 31–40 ετών.

Ακολουθούν οι υποψήφιοι ηλικίας 41–50 ετών, ενώ τη μικρότερη συμμετοχή καταγράφουν οι άνω των 51 ετών, με ποσοστό 14,1%.

Νέα προκήρυξη υπό διαμόρφωση

Παράλληλα, το ΑΣΕΠ διευκρινίζει ότι το σχέδιο της προκήρυξης 2ΓΒ/2026, που αφορά 4.793 θέσεις μόνιμου προσωπικού ΠΕ σε φορείς του Δημοσίου και συνδέεται με τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025, δεν είναι οριστικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν την τελική του μορφή.