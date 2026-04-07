Bank of America: H oικονομία της Ευρωζώνης θα αποφύγει την ύφεση αλλά θα παραμείνει εύθραυστη

Η οικονομία της Ευρωζώνης αποφεύγει προς το παρόν την ύφεση, ωστόσο η δυναμική της παραμένει εύθραυστη. Σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις, η ανάπτυξη διαμορφώνεται στο 0,6% για το 2026 και στο 1,0% για το 2027, επίπεδα χαμηλότερα σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις.

Παρά την αποφυγή τεχνικής ύφεσης, η ανάκαμψη χαρακτηρίζεται ρηχή, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να έχει ήδη υποχωρήσει και τις επιχειρηματικές προσδοκίες να κινούνται πτωτικά. Τα δημοσιονομικά μέτρα, κυρίως στη Γερμανία, αναμένεται να προσφέρουν μόνο προσωρινή στήριξη.

Πληθωρισμός και ενεργειακές πιέσεις

Ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της ενέργειας. Οι νέες προβλέψεις τον τοποθετούν στο 3,3% για το 2026 και στο 2,1% για το 2027, με την επιστροφή κάτω από το όριο του 2% να μετατίθεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Οι αυξημένες τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο διατηρούν τις πιέσεις, αν και οι δευτερογενείς επιπτώσεις στους μισθούς εκτιμάται ότι θα παραμείνουν περιορισμένες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2026, με πιθανές παρεμβάσεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Από το 2027, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας, καθώς η ανάπτυξη παραμένει υποτονική.

Διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών

Η εικόνα εντός της Ευρωζώνης δεν είναι ενιαία. Η Γερμανία εμφανίζεται πιο ευάλωτη, με αυξημένους κινδύνους ύφεσης, ενώ η Γαλλία και η Ισπανία παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, κυρίως λόγω της ενεργειακής τους δομής.

Η Ιταλία, από την πλευρά της, δέχεται πιέσεις τόσο από την ενεργειακή εξάρτηση όσο και από δημοσιονομικούς κινδύνους.

Διεθνείς εξελίξεις και αποκλίσεις πολιτικής

Σε διεθνές επίπεδο, παρατηρείται διαφοροποίηση στη νομισματική πολιτική, καθώς η Federal Reserve στις ΗΠΑ αναμένεται να κινηθεί προς μειώσεις επιτοκίων, σε αντίθεση με την ΕΚΤ που συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στον περιορισμό του πληθωρισμού.

Το βασικό σενάριο δεν προβλέπει ακραίες εξελίξεις, ωστόσο οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι. Μια πιθανή νέα κλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο τιμών και να επαναφέρει το ενδεχόμενο ύφεσης στην Ευρωζώνη.