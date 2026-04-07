Fuel Pass: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην πλατφόρμα - Πώς γίνονται οι αιτήσεις, τι ισχύει με τα ΑΦΜ

Μετά το μίνι «κρασάρισμα» της πρώτης ημέρας, η κυβέρνηση προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της πλατφόρμας για το Fuel Pass, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το σύστημα και να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις.

Πλέον, οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις στην πλατφόρμα του vouchers.gov.gr με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ, ώστε η διαδικασία να κυλήσει χωρίς προβλήματα.

Χθες, Μεγάλη Δευτέρα, η πλατφόρμα «έπεσε» μετά την έναρξη της λειτουργίας. Καταγράφηκε εκρηκτική επισκεψιμότητα που πίεσε τα υπολογιστικά συστήματα προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις. Μόνο στις πρώτες ώρες πάνω από 160.000 πολίτες κατέθεσαν αίτηση, ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 το δευτερόλεπτο, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Και σήμερα, όμως, Μεγάλη Τρίτη, εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήματα στη σύνδεση στην πλατφόρμα, ακόμα και μετά την προσαρμογή των αιτήσεων βάσει του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Με βάση τη νέα διαδικασία που αποφασίστηκε οι αιτήσεις θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου και συγκεκριμένα:

Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.”

Γραμμή βοήθειας

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν τα κριτήρια εισοδήματος και την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου του οποίου τα στοιχεία καταχωρούν στην πλατφόρμα για επιδότηση καυσίμων. Επίσης, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο και κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο. Προφανώς το όχημα θα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ακόμη ότι για όσους και όσες θέλουν να δηλώσουν το πρόβλημά τους ή να ζητήσουν βοήθεια, λειτουργεί helpdesk του προγράμματος στο 2102154173, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 17:00, πλην επισήμων αργιών. Οι πολίτες μπορούν επίσης να υποβάλουν το ερώτημά τους και μέσω email στη διεύθυνση FuelPass2026@ktpae.gr.

Ποια τα κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

έως 25.000 ευρώ για άγαμους

έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί

για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στα 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση ανά τέκνο

Επίσης, το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής π.χ. ψηφιακή κάρτα ή κατάθεση σε τράπεζα.

Με τι ποσά επιδοτούνται τα καύσιμα

Σημειώνεται ότι τα ποσά της ενίσχυσης στο Fuel Pass 2026 είναι συγκεκριμένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την 30/4/2026.