Κυριάκος Μητσοτάκης: «Προικίζουμε την Κρήτη για 50 χρόνια» - Το σύνθημα για το 16ο συνέδριο

Με ένα καθαρά πολιτικό προσκλητήριο για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα ξεκινήσει στις 15 Μαΐου στην Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από το Ηράκλειο το σύνθημα για την τελική ευθεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Χαρακτηρίζοντας το συνέδριο ως «κομβικό σταθμό» για την υλοποίηση του οράματος της «Ελλάδας του 2030», ο Πρωθυπουργός έθεσε μια αυστηρή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη σημερινή διακυβέρνηση και τις πολιτικές νοοτροπίες του παρελθόντος.

«Η διαχωριστική γραμμή βρίσκεται ανάμεσα σε ένα κόμμα που έχει σχέδιο για το 2030 και σε κάποιους που θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα του 1980», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει πίσω της την εποχή των υποσχέσεων («θα») και κρίνεται πλέον από το χειροπιαστό αποτέλεσμα και τη συνέπεια λόγων και πράξεων.

Υποδομές 50ετίας για την Κρήτη

Στο πλαίσιο του προσυνεδρίου, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πλάνο για τα μεγάλα έργα που, όπως είπε, «προικίζουν» το νησί για τον επόμενο μισό αιώνα. Οι βασικοί άξονες των ανακοινώσεων περιλαμβάνουν:

Οδικός άξονας (ΒΟΑΚ): Επιβεβαιώθηκε η δέσμευση για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα εκτείνεται από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, με τα έργα να υλοποιούνται ήδη με ταχείς ρυθμούς.

Αεροδρόμιο Καστελίου: Το νέο, υπερσύγχρονο αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο το 2028. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το κόστος αυξήθηκε λόγω της απόφασης για επέκταση των εγκαταστάσεων και αναβάθμιση των συστημάτων πρόσβασης.

Ενεργειακή θωράκιση: Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης είναι πλέον πραγματικότητα, εξασφαλίζοντας ενεργειακή ασφάλεια και οδηγώντας σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Διαχείριση υδάτων: Ανακοινώθηκε ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με ενίσχυση του φράγματος Αποσελέμη και αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων, υπό τον κεντρικό συντονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.

Συνεργασία χωρίς κομματικά «καπέλα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μοντέλο συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναφερόμενος στη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους, σημείωσε ότι «καθίσαμε γύρω από ένα τραπέζι πολιτικοί που δεν προερχόμαστε όλοι από τον ίδιο χώρο, αφήσαμε στην άκρη την τοξικότητα και συζητήσαμε για τα προβλήματα του τόπου». Όπως εξήγησε, αυτή η προσήλωση στο αποτέλεσμα αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της κυβέρνησης από μια αντιπολίτευση που «ξέρει τι δεν θέλει, αλλά αδυνατεί να πει τι θέλει».