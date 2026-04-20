Κάλπες μετά τη ΔΕΘ; Τα δυο «αγκάθια» για Μητσοτάκη, τι αποφασίζει για κυβέρνηση και κόμμα

Ανακατατάξεις σε κυβέρνηση, κοινοβούλιο και κόμμα, αλλά και προσαρμογές στη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του κυβερνητικού επιτελείου επιφέρουν οι πρόσφατες, ραγδαίες εξελίξεις, που πυροδότησαν οι νέες δικογραφίες του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κερδίζει έδαφος το σενάριο για κάλπες το Φθινόπωρο

Με τη συζήτηση περί της άρσης ασυλίας των 11 γαλάζιων βουλευτών να έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της εβδομάδος και να κρύβει πλούσιο παρασκήνιο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται ενώπιος ενωπίω με τους βουλευτές του στο πλαίσιο της σύγκλησης της ΚΟ στις 30 Απριλίου, στο κυβερνητικό παρασκήνιο επανέρχονται δριμύτερα τα εκλογικά σενάρια.

Και εάν το σενάριο των εκλογών έως τις αρχές του καλοκαιριού φαίνεται να μην προχωρά, εκείνο, που θέλει να στήνονται κάλπες το Φθινόπωρο και σε κάθε περίπτωση μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δείχνει σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH να κερδίζει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές.

Δυο αγκάθια: Οικονομία και σκανδαλολογία

Κορυφαίος Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι στο μυαλό του πρωθυπουργού η εκδοχή των εκλογών την Άνοιξη του 2027 παραμένει μέχρι την ώρα, που γράφονται αυτές οι γραμμές, κυρίαρχη, ωστόσο, για πρώτη φορά ίσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης…ακούει όλους όσοι τάσσονται υπέρ εκλογών τον προσεχή Οκτώβριο και δεν δείχνει να υποτιμά κρίσιμες παραμέτρους γύρω από την επικείμενη, κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη επιμένει ότι το Μέγαρο Μαξίμου αναζητά ένα χρονικό παράθυρο μακριά από το κλίμα της άκρατης σκανδαλολογίας, που επικρατεί στην τρέχουσα περίοδο, μία «καθαρή» πολιτική περίοδο, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, όπου η προκήρυξη εκλογών θα επιτρέψει στην Ηρώδου Αττικού να επιβεβαιώσει ότι διατηρεί την πρωτοβουλία των πολιτικών εξελίξεων.

Καθοριστικός παράγοντας σε ένα τέτοιο σενάριο είναι η κατάσταση στην οικονομία. Όπως αποκαλύπτει υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος έως την τακτική Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να έχουν αποκρυσταλλωθεί οι αποφάσεις των Βρυξελλών σχετικά με τη διαχείριση των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Είναι πολύ διαφορετικό να αποφασισθεί δημοσιονομική χαλάρωση, ή ακόμη και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής και πολύ διαφορετικό να αφεθεί κάθε κράτος μέλος να αντιμετωπίσει μόνο του τις βαριές σε κάθε περίπτωση οικονομικές συνέπειες εν όψει ενός πολύ απαιτητικού χειμώνα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα στάθμισης του ιδίου του πρωθυπουργού» παρατηρεί καλά πληροφορημένη κυβερνητική πηγή.

Σε κάθε περίπτωση οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν θα υπάρχει και η εικόνα της εφετινής αντιπυρικής περιόδου, που παραδοσιακά επηρεάζει το πολιτικό κλίμα. Πάντως, καθίσταται σαφές ότι η εφετινή πρωθυπουργική παρέμβαση στη ΔΕΘ θα έχει και έναν οραματικό χαρακτήρα, καθώς είναι βέβαιο πως θα εμπεριέχει στοιχεία της «γαλάζιας» προεκλογικής στρατηγικής. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό και εάν τελικώς θα πατηθεί το κουμπί των εκλογών για το προσεχές Φθινόπωρο, τότε ο πρωθυπουργός αναμένεται μεταξύ άλλων να επιστρατεύσει και το δίλημμα «ποιος θεωρείται καταλληλότερος για να καταθέσει τον προυπολογισμό του 2027 εν μέσω γενικευμένης διεθνούς αστάθειας».

Η συγκεκριμένη συζήτηση, πάντως, έχει ξεφύγει από τα στενά όρια των κλειστών συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργός Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να δηλώνει προ ημερών στο Action 24 ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν πρόωρες οι εκλογές μετά την πρωθυπουργική παρέμβαση στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου.

Ο τελευταίος ανασχηματισμός

Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, πολύπειρο κυβερνητικό στέλεχος αποκαλύπτει πως στην Ηρώδου Αττικού δεν έχουν εγκαταλείψει την ιδέα ενός τελευταίου ανασχηματισμού, πολλώ δε μάλλον έπειτα από την εξέλιξη που είχε η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες τοποθετούν μία τέτοια εξέλιξη σχετικά άμεσα και συγκεκριμένα είτε πριν, είτε μετά το εκλογικό Συνέδριο της ΝΔ, το τριήμερο 15 – 17 Μαίου. Σύμφωνα με αυτή τη γραμμή πληροφόρησης και παρά τη σεναριολογία του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, ενδεχόμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα δεν αναμένεται να περιοριστούν στο επίπεδο ενός ευρέος rotation σε επίπεδο Υφυπουργών, καθώς πέραν όλων των άλλων υπάρχει πάντα η αβεβαιότητα ως προς πιθανή εμπλοκή «γαλάζιων» βουλευτών σε μελλοντικές δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κυοφορούμενες αλλαγές δεν αποκλείεται να «ακουμπήσουν» και το Μέγαρο Μαξίμου μετά την αιφνίδια και σοβαρή περιπέτεια υγείας του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη. Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος ξεκαθαρίζει επ' αυτού ότι ο κ. Μυλωνάκης θα παραμείνει Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό με την ελπίδα να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στα καθήκοντα του, ωστόσο, δεν αποκλείει είτε την προσθήκη στελέχους στο πρωθυπουργικό επιτελείο, με ή χωρίς την αποχώρηση κάποιου άλλου μαζί με μία ευρύτερη αναδιανομή ρόλων εντός της Ηρώδου Αττικού.

Ήδη, ο FLASH είναι σε θέση να γνωρίζει ότι στο παρασκήνιο συζητούνται τα ονόματα των Μιχάλη Μπεκίρη και Νίκου Παπαθανάση, αν και ο τελευταίος κατέχει το νευραλγικό πόστο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αρμοδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης και σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, συζητείται εκ νέου το σενάριο της επιστροφής του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου σε ρόλο Αντιπροέδρου και με διευρυμένες αρμοδιότητες με τον Κωστή Χατζηδάκη να παίρνει το δρόμο για το νεοκλασικό της Βασιλίσσης Σοφίας.

Ακόμη μία εκκρεμότητα είναι ποιος θα είναι ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, που θα οδηγήσει το κυβερνών κόμμα στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εάν επαληθευθούν οι πληροφορίες, που φέρουν τη νυν Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να μετακομίζει στην Πειραιώς, τότε είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν περισσότερες καραμπόλες σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου. Πάντως, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη επιμένει πως δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει κατά πόσον ο νέος «γαλάζιος» Γραμματέας θα είναι βουλευτής ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση, δεν αποκλείεται τη μπαγκέτα του κόμματος να διατηρήσει ο Στέλιος Κονταδάκης, ενώ κατά το παρελθόν έχει ακουστεί για τη συγκεκριμένη θέση και το όνομα του νυν Γενικού Διευθυντή, Γιάννη Σμυρλή.