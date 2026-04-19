Στο Ηράκλειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Σύσκεψη για τη λειψυδρία και συζήτηση για το προσυνέδριο της ΝΔ

Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα βρεθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο επίσκεψης που επικεντρώνεται σε ζητήματα υποδομών και περιβάλλοντος.



Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στις 16:30 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την περιοχή.



Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του 4ου προσυνεδρίου της Νέα Δημοκρατία, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».



Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη εντάσσεται στον κύκλο των περιφερειακών επαφών του προέδρου της κυβέρνησης, με έμφαση στην προώθηση έργων και παρεμβάσεων που αφορούν την ανάπτυξη και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.