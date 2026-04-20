ΠΑΣΟΚ: Το βάρος στην εικόνα Ανδρουλάκη - Αιχμές αλλά με... μέτρο προς τον Τσίπρα

Με πατημένο το γκάζι θέλουν να συνεχίσουν στο ΠΑΣΟΚ. Τόσο γιατί διακρίνουν στοιχεία ευνοϊκά υπέρ τους στην παρούσα συγκυρία και στην προσπάθεια ενίσχυσης του μηνύματος για την εναλλακτική διακυβέρνηση και την πολιτική αλλαγή. Όσο και διότι δεν θέλουν επ’ ουδενί να τους προλάβει στη στροφή και να ανακόψει τη δυναμική που αναπτύσσουν εσχάτως, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πλέον από την αναβλητικότητα περνά στη δράση.

Ρίχνουν το βάρος στην εικόνα του Ανδρουλάκη

Η φράση «ή τώρα ή ποτέ» θα μπορούσε να είναι το σλόγκαν της Χαριλάου Τρικούπη αυτό το διάστημα, όπου διανύουν περίοδο με τρία χαρακτηριστικά: Εσωτερική συσπείρωση, συλλογική αυτοπεποίθηση και δυναμική αντεπίθεση. Εντός ΠΑΣΟΚ καταγράφεται ηρεμία και ενότητα. Στην ηγεσία βρίσκουν βηματισμό και επενδύουν στα στοιχεια ενίσχυσης της εικόνας του Νίκου Ανδρουλάκη απέναντι στο βασικό του αντίπαλο, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αντιπολιτευτικά, τα πυρά τους κατά της ΝΔ βρίσκουν στόχο και όπως επισημαίνουν στον FLASH αρμόδιες πηγές, καθίσταται σαφές ότι το αντίπαλον δέος είναι το ΠΑΣΟΚ, ευελπιστώντας ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών.

Στελέχη του κόμματος με καθημερινή παρουσία στα ΜΜΕ τονίζουν με νόημα: «Πρέπει να φυσήξει άλλος άνεμος στη χώρα. Και αυτό σήμερα μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Η μόνη ψήφος που αφενός διώχνει τη ΝΔ, αφετέρου φέρνει μια κυβέρνηση που είναι έτοιμη να κυβερνήσει, είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει έναν νέο αρχηγό που δεν έχει κυβερνήσει, διαθέτει πολιτική εμπειρία, δεν έχει εξαρτήσεις, έχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό, έχει και ανθρώπους με εμπειρία οι οποίοι έχουν κυβερνήσει αλλά κανένας δεν έχει τίποτα να προσάψει σε αυτούς. Κυρίως όμως έχει ένα πολιτικό σχέδιο, ένα πρόγραμμα και τη βούληση για άλλες τομές».

Όλα τα παραπάνω, στην Χαριλάου Τρικούπη ζητούν από τους πολίτες να τα συγκρίνουν με τα πεπραγμένα της επταετίας του πρωθυπουργού, που τον ταυτίζουν με την διαφθορά και την αλαζονεία, αποκαλώντας τον «Λουδοβίκο».

Αιχμές με... μέτρο προς τον Αλέξη Τσίπρα

Και την ίδια ώρα, επιχειρούν να δείξουν ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης «αγκαλιάζουν» το σύνολο του προοδευτικού χώρου, μπλοκάροντας πριν τη γέννησή της, την ίδρυση της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα .

Κομματικοί παράγοντες που διάβασαν το άρθρο του στην «Εφ. Συν.» εντόπιζαν άγχος «πίσω από τις λέξεις του Αλέξη» και μια «τραβηγμένη από τα μαλλιά» προσπάθειά του να απαξιώσει το ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό του, τη στιγμή που «μέχρι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ του απένειμαν τα εύσημα για την πρόσφατη παρουσία του στη Βουλή».

Στο ΠΑΣΟΚ πάντως δεν έχουν σκοπό να μπουν σε περαιτέρω αντιπαράθεση και να δώσουν χώρο και ορατότητα στον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά και ούτε να πλήξουν τυχόν ευαίσθητες χορδές πολιτών προερχόμενων από την Αριστερά που βρίσκονται πολύ κοντά στο να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Εξάλλου, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει διεισδυτικότητα στις δεξαμενές του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς, γι’ αυτό και επιλέγει να ρίξει δίχτυα στο αριστερό του παρελθόν με δηλώσεις όπως αυτή στον ΑΝΤ1 για το κλείσιμο των τραπεζών το 2015.