Ο Αλέξης Τσίπρας και το «σκάκι» της επόμενης μέρας: Πρόωρο διάγγελμα ή επιμονή στον Σεπτέμβριο

Την προηγούμενη εβδομάδα στην Αμαλίας, πραγματοποιήθηκαν σειρά συσκέψεων. Με βασικό αντικείμενο το χρόνο , που θα επιλεγεί , προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να προχωρήσει στο δικό του διάγγελμα.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι, που του εισηγήθηκαν να αλλάξει την απόφαση του-για το Σεπτέμβριο-και να ανακοινώσει σύντομα, ενδεχομένως και εντός Μαΐου, την ίδρυση του νέου κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες κατατέθηκαν και οι ανάλογες αιτιολογήσεις. Με κυρίαρχη εκείνη των δημοσκοπικών καταγραφών , που δείχνουν να ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ και να εδραιώνει τη δεύτερη θέση στην εθνική κάλπη. Μια προοπτική που για μερικούς εντός της Αμαλίας, προκαλεί πονοκέφαλο έως και απογοήτευση. Καθώς η επόμενη ημέρα των εκλογών έχει δυο διαστάσεις διαφορετικές μεταξύ τους:



η πρώτη κάλπη-αφού θεωρείται δεδομένο πως δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία-θα αναδείξει τη βασική σειρά των κομμάτων.

και η δεύτερη την…επόμενη ημέρα για την κεντροαριστερά. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τον ευρύτερο ιδεολογικό χώρο.

Η στρατηγική των «υψηλών ταχυτήτων»

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα δεδομένα κάθε φορά-γιατί δεν ήταν η πρώτη που αναλύθηκαν εμπεριστατωμένα-τίθενται εκ νέου και με βάση τόσο τις δημοσκοπικές αναλύσεις, όσο και το πολιτικό κλίμα της κάθε περιόδου, επί του πεδίου. Γεγονότα, συνέπειες, εσωτερικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, η ανάγκη για «μεγαλύτερες ταχύτητες» δεν επισημάνθηκε υπό το «φόβο» του ΠΑΣΟΚ , αλλά αν τελικά επικρατήσει, θα εδράζεται, στην πολιτική διάθεση του ίδιου και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τη συγκρότηση του νέου κόμματος και του ικανού και αναγκαίου χρόνου.

Τα ονόματα και η «ομάδα Σιακαντάρη»

Το σίγουρο είναι πως εντός της εβδομάδος θα ανακοινωθούν μερικά ονόματα που θα πλαισιώσουν το νέο σχήμα, όπως έχει ήδη αποκαλύψει ο FLASH. Θα είναι κυρίως τα μέλη της ομάδας Σιακαντάρη και μερικοί ακόμη. Η τελική λίστα ονομάτων που θα ανακοινωθούν, λέγεται πως θα αποφασιστεί στη σημερινή πρωινή συνεδρίαση, αν και η βασική ομάδα έχει ήδη ανακοινωθεί. Εξάλλου και το Σαββατοκύριακο υπήρξαν πολλές συνεννοήσεις.

Η πολιτική πλατφόρμα και το «πρόπλασμα» του κόμματος

Σύμφωνα, επίσης, με πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε εντολή στην ομάδα Σιακαντάρη να επισπεύσει την ολοκλήρωση του ιδεολογικού κειμένου, κάτι που πρόκειται να ανακοινωθεί εντός του επόμενου δεκαημέρου. Δεν θα πρόκειται για «Μανιφέστο», αλλά για μια βασική πολιτική πλατφόρμα, πρόπλασμα του ιδεολογικού χώρου που θα τοποθετηθεί το νέο κόμμα. Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός θα το παρουσιάσει εξηγώντας πως δεν πρόκειται για μια τελική πρόταση, αφού η διάθεση του είναι η συμμετοχή των πολιτών και σε αυτό τον τομέα.