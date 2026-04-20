Η εκτίμηση Τσίπρα για τον χρόνο των εκλογών

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πιστεύει πως θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόωρες εκλογές. Τουλάχιστον πριν από τον Οκτώβριο.

Ακόμη και υπό αυτό το δυσμενές κλίμα για την κυβέρνηση. Δεν αποκλείει, όμως, και ραγδαίες εξελίξεις, όπως αυτές μπορεί να διαμορφωθούν από μη «ελεγχόμενα γεγονότα». Και αυτό θα εξαρτηθεί από το «ανακάτεμα» της οικονομικής τράπουλας έτσι ώστε να φτάσει στη ΔΕΘ για να ανακοινώσει κάποια οικονομικά μέτρα. Αυτό μετέφερε στο FLASH εις εκ των στενών συνομιλητών του πρώην πρωθυπουργού, σημειώνοντας παράλληλα, πως «βαρόμετρο για τις εκλογές θα είναι και ο χρόνος που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, την ίδρυση του νέου κόμματος». «Εξάλλου», συμπλήρωσε «και το ΠΑΣΟΚ για αυτό επιμένει για εκλογές εδώ και τώρα»…

Δυστοκίες στην «αυτοοργάνωση»





Λέγεται πως ο ίδιος φέρεται διατεθειμένος το Σεπτέμβριο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως «πρόεδρος κόμματος». Αλλά αυτό αφήνει περιθώριο πολλών χρονικών επιλογών. Αρκετοί υποστηρίζουν πως πολλά θα εξαρτηθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Δηλαδή, με τις δημοσκοπικές καταγραφές του Απριλίου και του Μαΐου. Επίσης, η θρυλούμενη «αυτοοργάνωση» δεν φαίνεται να τον ικανοποιεί καθώς όλα όσα διαμορφώνονται στις τοπικές συνελεύσεις που ήδη πραγματοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες, αναλώνονται περισσότερο στην εξήγηση του παρελθόντος ή σε προσωπικές ανάγκες.



Ο ίδιος, λέγεται, πως δεν επιθυμεί μια τυπική ανακοίνωση αλλά μια ουσιαστική πολιτική παρέμβαση. Ίσως για αυτό το λόγο αρνήθηκε να παρέμβει με τη μορφή βίντεο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, για το κράτος δικαίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός κινείται τόσο με δημόσιες παρεμβάσεις του όσο και με επικοινωνία προσωπική με πολλούς και διαφορετικούς πολιτικούς παράγοντες. Συνομιλεί με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και με του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Παρεμβαίνει και σε ημερίδες όπως η επόμενη αφιερωμένη στον αείμνηστο Γιάννη Μπουταρη-Χάρης Δούκας, Γιώργος Χαρδαλιάς και Γιάννης Μώραλης, την Τρίτη στο Public στο Σύνταγμα. Επίσης, υπολείπονται δυο ακόμη ημερίδες στο Ηράκλειο και στην Καλαμάτα ενώ μάλλον θα συμπεριληφθεί και η Ιθάκη…