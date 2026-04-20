Άρσεις ασυλίας: Ρήγμα στη ΝΔ - Μνήμες από τα ομόφυλα ζευγάρια στην Κ.Ο.

Σε τεντωμένο σχοινί καλείται να ισορροπήσει εκ νέου το Μέγαρο Μαξίμου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εν όψει της διαδικασίας άρσης ασυλίας των 11 + 2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Από τη μία η αντιπολίτευση κλιμακώνει την κριτική της προς την πρωθυπουργική έδρα ότι ενορχήστρωσε ένα κύκλωμα διασπάθισης κοινοτικών πόρων υπέρ ημετέρων και ότι εννοεί να συγκαλύψει τα εμπλεκόμενα στελέχη της και από την άλλη η δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς έναντι των συμπολιτευόμενων βουλευτών στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδος παραμένει έντονη.

Σε αυτό περιβάλλον κα με το δεδομένο πως μέλη της πλειοψηφίας είτε διακηρύττουν δημόσια ότι δεν θα υπερψηφίσουν την άρση ασυλίας ορισμένων συναδέλφων τους ( Στέλιος Πέτσας ) ή δυσκολεύονται πολύ να το πράξουν ( Μάκης Βορίδης ) είτε παραδέχονται σε κατ ιδίαν συζητήσεις τους ότι δεν θέλουν να υπερψηφίσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε χθες ξεκάθαρο μήνυμα, «καθαρογράφοντας» την κυβερνητική γραμμή.

Μέσω της καθιερωμένης, εβδομαδιαίας ανάρτησης του ο πρωθυπουργός διεμήνυσε προς τους βουλευτές του ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας, ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της» και προέτρεψε άπαντες να «μείνουμε σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, επιτελικά στελέχη, όπως ο Θανάσης Νέζης και ο Μιχάλης Μπεκίρης, αλλά και άλλοι βρίσκονται εδώ και ημέρες σε ανοιχτή γραμμή με τους «γαλάζιους» βουλευτές, ώστε να περιοριστούν ενδεχόμενες διαρροές και να μη εκπεμφθεί μία εικόνα διχοτόμησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Ούτως ή άλλως, η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει πως οι παρασκηνιακές διεργασίες στους κόλπους της ΚΟ της ΝΔ έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς η πολιτική διαχείριση, που προκρίθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιούργησε σε αρκετούς βουλευτές την εντύπωση ότι το κυβερνητικό κέντρο τους αφήνει εκτεθειμένους στην εργαλειοποίηση, στην οποία επιδίδεται το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση.

Αν και ουδείς μπορεί να ισχυριστεί πως οι αναλογίες είναι οι ίδιες, η κατάσταση θυμίζει σε ορισμένους στο κυβερνητικό στρατόπεδο την εκστρατεία πειθούς, που επιστράτευσε το Μέγαρο Μαξίμου στην υπόθεση της νομοθέτησης της ισότητας στον πολιτικό γάμο. Και πράγματι, όπως παρατηρεί έμπειρο κοινοβουλευτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ούτε η κατάσταση, ούτε η συγκυρία είναι οι ίδιες με την περίοδο προ της ψηφοφορίας του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο και κάτι χρόνια μετά η γκρίνια για επί μέρους χειρισμούς σε σημαντικό τμήμα της ΚΟ της ΝΔ έχει ενταθεί σε σημαντικό βαθμό και σε συνδυασμό με την απογοήτευση των ιδίων για τη μη αξιοποίηση τους στο κυβερνητικό σχήμα αδυνατίζει την επιρροή του Μεγάρου Μαξίμου σε αυτούς.