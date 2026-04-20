ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας των Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου εισηγείται ομοφώνως στην Ολομέλεια της Βουλής η επιτροπή Δεοντολογίας.

Την άρση της ασυλίας του ζήτησε και ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση, όπως εξάλλου και ο Τάσος Χατζηβασιλείου με υπόμνημά του.

Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια κατά την κρίσιμη συνεδρίαση της προσεχούς Τετάρτης.

Οι δηλώσεις των δύο βουλευτών

«Πρώτα θα ανακοινώσω μέσα στη συνεδρίαση, στους συναδέλφους, τι θα κάνω. Δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πως την έστειλε τη δικογραφία» ανέφερε, μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος θα δώσει εξηγήσεις δια ζώσης, ενώ ερωτηθείς για όσα του καταλογίζονται απάντησε: «Το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή». Εκτίμησε σε κάθε περίπτωση πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία «δεν έχει πολιτική χροιά».

«Σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη», τονίζει την ίδια στιγμή ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, μιλώντας για νόμιμο αίτημα και δηλώνοντας σε κάθε περίπτωση πως επιθυμεί απερίφραστα να αρθεί η ασυλία του.