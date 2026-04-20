Χαμός στην επιτροπή δεοντολογίας με Κωνσταντοπούλου-Γεωργαντά: «Δεν είναι δικαστήριο εδώ»

Παρά το σύντομο της συνεδρίασης της επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, η οποία διήρκησε περίπου 30 λεπτά, τα πνεύματα οξύνθηκαν ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον πρόεδρο της επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε τόσο στο προεδρείο, όσο και στους αναφερόμενους στις δικογραφίες βουλευτές, ιδίως στον παριστάμενο Χαράλαμπο Αθανασίου, κάνοντας λόγο για «υπόλογο». Με φόντο πάντως και το αίτημα του ίδιου του βουλευτή Λέσβου της ΝΔ για άρση της βουλευτικής του ασυλίας, ο Γιώργος Γεωργαντάς αναφώνησε: «δεν είναι δικαστήριο εδώ!».

Μάλιστα, οι φωνές τους, ιδίως της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ακούστηκαν μέχρι και το διάδρομο, έξω από την αίθουσα 223 του δευτέρου ορόφου της Βουλής.

Κατά πληροφορίες από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ο έντονος διάλογος ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Γεωργαντά ήταν ο ακόλουθος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω και άλλες ερωτήσεις. Θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις;

Γιώργος Γεωργαντάς: Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγγνώμη που είναι εμπλεκόμενος; Το καθήκον μας να πάρουμε και κάποια τηλέφωνακια; Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο! Με τραμπουκισμούς… Εμποδίζετε την εξέταση του!