ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεύτερος γύρος» με Αθανασίου και Χατζηβασιλείου στην επιτροπή Δεοντολογίας

Δεύτερο… ημίχρονο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΟΠΕΚΕΠΕ, με την επιτροπή Δεοντολογίας να συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι (13.00) κεκλεισμένων των θυρών για την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, μετά τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας «νούμερο τρία» με επίκεντρο την πολύκροτη υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ, ο Χαράλαμπος Αθανασίου απέφευγε να ανοίξει τα χαρτιά του τόσο για το εάν θα ζητήσει ή όχι να αρθεί η ασυλία του, όσο και για το εάν θα προσέλθει στη σημερινή συνεδρίαση (είναι πιθανό να θελήσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του δια ζώσης). Ο κάποτε θεωρούμενος σκληρός σαμαρικός βουλευτής υποστηρίζει πως η υπόθεση του είναι «γελοία», επιμένοντας πως ουδέποτε ζήτησε από τον τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ να προβεί σε παράνομη πράξη, παρά αιτήθηκε την αποκατάσταση μιας αδικίας εις βάρος αγρότισσας. Όπως διερωτάται μάλιστα: «ποια είναι η ηθική μου αυτουργία, σε μια ανύπαρκτη παράβαση;». Σε κάθε περίπτωση, άπαντες, φυσικά και ο ίδιος ο Χαράλαμπος Αθανασίου, αντιλαμβάνονται πως εν προκειμένω το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο η ποινική, αλλά και η πολιτική διάσταση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γι’αυτό άλλωστε και οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές της έτερης δικογραφίας, ζήτησαν από την πρώτη στιγμή να αρθεί η ασυλία τους προκειμένου να αποδειχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η αθωότητά τους, όπως διατρανώνουν. Το ίδιο θα πράξει εξάλλου σήμερα και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος επίσης θα ζητήσει - το πιθανότερο δια υπομνήματος - να αρθεί η ασυλία του, παρόλο που, όπως διαμηνύει, ελέγχεται για μια πράξη που δεν έγινε.

Την Τετάρτη ο λόγος στην Ολομέλεια για τους 11 + 2

Το κρίσιμο «ραντεβού» σε κάθε περίπτωση είναι εκείνο της προσεχούς Τετάρτης στην Ολομέλεια, λόγω του κινδύνου εκτεταμένων «γαλάζιων» διαφοροποιήσεων από τη γραμμή της υπερψήφισης των άρσεων της βουλευτικής ασυλίας των 11 + 2 βουλευτών που αναφέρονται στις δυο δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Εξάλλου, ήδη ο Μάκης Βορίδης δήλωσε δημοσίως πως βρίσκεται προ «ηθικού και πολιτικού διλήμματος» για το εάν θα τις στηρίξει, ενώ και ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε πως «δεν θα ψηφίσει συλλήβδην τις άρσεις ασυλίας». Υπενθυμίζεται πως διαφορετική είναι η περίπτωση των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, καθώς η δικογραφία τους ήρθε στη Βουλή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών και επομένως μόνο εάν οδηγηθούν σε προανακριτική επιτροπή θα παραπεμθούν στη Δικαιοσύνη.