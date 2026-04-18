Αλέξης Τσίπρας: «Ζυγώνει η ώρα» - Την επόμενη εβδομάδα τα πρώτα ονόματα του νέου εγχειρήματος

O Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επόμενη ημέρα και…ώρα. Φαίνεται πως τα δεδομένα στην Αμαλιας αλλάζουν.

Η ομάδα Σιακαντάρη στο τέλος του μήνα το αργότερο θα δημοσιεύσει το τελικό της κείμενο. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν μανιφέστο. Οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ της…Αμαλίας κάνουν λόγο για το «πρώτο βήμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες την ερχόμενη εβδομάδα θα δημοσιευθούν και τα πρώτα ονόματα που θα μετέχουν στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εκτός από εκείνους που ήδη έχουν εργαστεί στην ομάδα Σιακαντάρη.



Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα στην Αμαλίας ήδη έχει αρχίσει να οργανώνεται και η πολιτική αντιμετώπιση επι του πεδίου. Ένας άτυπος, για παράδειγμα «πρωινός καφές» όπως επίσης η και η πιο συγκροτημένη παρακολούθηση των πολιτικών ειδήσεων της ημέρας.



Τα δεδομένα στην Αμαλίας αλλάζουν. Ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει το βήμα του επιδιώκοντας να κερδίσει το χαμένο έδαφος και κυρίως τον πολιτικό χρόνο. Δεν βιάζετε όπως λένε οι στενοί του συνεργάτες αλλά πλέον το φθινόπωρο μοιάζει μακρινό. Εξάλλου όπως είχε αποκαλύψει και ο FLASH οι όποιες επιλογές θα έχουν χρώμα Καλοκαιρινό…

Ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει τις προθέσεις του και επιβεβαιώνει ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις σε άρθρο στην «Εφημερίδα των Συντακτών» με τον τίτλο: «Ώρα Ευθύνης».