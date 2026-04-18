Βαρύ κλίμα για Λαζαρίδη μετά την παρέμβαση της Ντόρας: «Να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα»

Σε μια δήλωση με νόημα για την υπόθεση με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, προχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί του Σαββάτου (18/4).

Η κ. Μπακογιάννη, μιλώντας στο MEGA, τόνισε ότι Μακάριος Λαζαρίδης -νυν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης- «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του». Μετά και από την παρέμβαση της κ. Μπακογιάννη το κλίμα γίνεται ακόμα πιο βαρύ για τον κ. Λαζαρίδη ο οποίος μέχρι σήμερα έχει προβεί σε σειρά δηλώσεων σχετικά με το θέμα των σπουδών του - ακόμα και επιστροφή χρημάτων ζήτησε να κάνει - λέγοντας όμως πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί κάτι το οποίο ουδόλως είναι πλέον βέβαιο.

Οι εξηγήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη για το πτυχίο του

Την Πέμπτη (16/4) με δημόσια δήλωσή του ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το πτυχίο και την πρόσληψή του ως επιστημονικός συνεργάτης.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης αρχικά ζήτησε συγγνώμη για τον τόνο προηγούμενων παρεμβάσεών του και προσπάθησε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψής του σε θέση συνεργάτη στο Υπουργείο Παιδείας, στο παρελθόν.

Τόνισε πως το γεγονός ότι προσελήφθη ως ειδικός σύμβουλος (θέση που ήθελε πτυχίο) και όχι ως ειδικός συνεργάτης (θέση που δεν ήθελε πτυχίο) οφειλόταν σε λάθος των υπηρεσιών του υπουργείου.

Προς επίρρωσιν του επιχείρηματός του ανέφερε ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εργάστηκε στη συνέχεια, κατατάχθηκε στην κατηγορία ΔΕ «γιατί προφανώς οι υπηρεσίες, με υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό, κ. Κ. Μητσοτάκη, έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Μάλιστα, για να μην υπάρχουν σκιές, ζήτησε να επιστρέψει τη διαφορά χρημάτων που προκύπτει μεταξύ των δύο θέσεων, μετά από καταλογισμό που θα κάνει το Δημόσιο.

Πίεση από ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευση για αποπομπή Λαζαρίδη

Για την περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη, στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως παρανόμως προσλήφθηκε στο Δημόσιο, αλλά ο πρωθυπουργός επιμένει να τον κρατά στην κυβέρνηση. Στη βάση αυτή θα επιμείνουν στην πίεση για την αποπομπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.