Ο ανασχηματισμός θα λύσει τον «γόρδιο δεσμό» του Λαζαρίδη

Η χθεσινή δήλωση του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ως προφανή στόχο να διασκεδάσει τις αλγεινές εντυπώσεις, που έχει προκαλέσει τόσο εντός, όσο και εκτός κυβερνητικού στρατοπέδου η υπόθεση με το πτυχίο του.

Την ίδια ώρα, πολύπειρο «γαλάζιο» στέλεχος παρατηρούσε πως ο πρωθυπουργός απέφυγε επιμελώς την οποιαδήποτε αναφορά στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη παρά τις αλλεπάλληλες σπόντες των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά τη χθεσινή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή.

Κάτι, που όπως επισημαίνει το ίδιο πρόσωπο μπορεί να σημαίνει πως η παραμονή του κ. Λαζαρίδη στο κυβερνητικό σχήμα μπορεί να μην είναι ακόμη διασφαλισμένη. Αφενός οι επιθέσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν έχουν κοπάσει παρά τις εξηγήσεις, που έχει παράσχει ο νέος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αφ ετέρου δεν είναι λίγοι οι βουλευτές της ΝΔ, που λένε χαρακτηριστικά ότι την ώρα που υποχρεώθηκαν σε παραίτηση οι Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Νότης Μηταράκης για…αστείες, όπως τονίζεται υποθέσεις, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του ο κ. Λαζαρίδης.

Προς ώρας, πάντως, η επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου παραμένει η πολιτική κάλυψη στο Μακάριο Λαζαρίδη. Μένει να δούμε κατά πόσον η συγκεκριμένη απόφαση θα αλλάξει κατά τον επόμενο ανασχηματισμό, ο οποίος κατά τα φαινόμενα δεν θα καθυστερήσει πάρα πολύ.