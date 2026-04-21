ΠΑΣΟΚ: Ψηφοδέλτια, γραμματέας και Πολιτικό Συμβούλιο – Ζυμώσεις, ονόματα με ανακοινώσεις προσεχώς

Το αίτημα για εκλογές που έβαλε πάνω στο τραπέζι ο Νίκος Ανδρουλάκης, προϋποθέτει συνθήκες ετοιμότητας και διάταξη μάχης για όλους στο ΠΑΣΟΚ .

Για το λόγο αυτό, η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως βρίσκεται προ των πυλών μια ευρύτερης ανασυγκρότησης με ανακοινώσεις ονομάτων σε θέσεις – κλειδιά ή και σε νέους ρόλους. Οι ανακοινώσεις αυτές ξεκινούν από τα υπό διαμόρφωση νέα όργανα όπως το Πολιτικό Συμβούλιο που θα προκύψει από την Κεντρική Επιτροπή που εξέλεξε το πρόσφατο συνέδριο. Τον γραμματέα του κόμματος με πρόταση του προέδρου και φτάνουν ως πιθανές ανακατατάξεις στην ΚΟ λόγω μικρών κενών που έχουν δημιουργηθεί (διαγραφή Κωνσταντινόπουλου και εκλογή Κουκουλόπουλου σε θέση αντιπροέδρου της Βουλής). Και φυσικά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, τις νέες προσθήκες στα πρόσωπα της διευρυνσης αλλά και τη δημιουργία μιας ομάδας κρούσης με χαρακτηριστικά μελλοντικής κυβέρνησης, που θα δίνουν την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τις τύχες της χώρας στα χέρια του.

Ημερομηνίες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σπανίως ανοίγει πλήρως τα χαρτιά του αναφορικά με τις επιλογές του και αυτή η φορά δεν αποτελεί εξαίρεση. Σε ό,τι αφορά στο κόμμα, η συγκρότηση σε Σώμα του Πολιτικού Συμβουλίου και η πρόταση για γραμματέα είναι κινήσεις επιβεβλημένες για να πάρουν πιο γρήγορα μπροστά οι κομματικές μηχανές ενόψει εκλογών. Ο αρχικός σχεδιασμός ήθελε την Κεντρική Επιτροπή να συγκαλείται την προσεχή Κυριακή 26 Απριλίου, ενδεχομένως όμως να μετατεθεί για 10 Μαΐου (το επόμενο είναι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς άρα «καίγεται»). Εκεί, ο κ. Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει ποιον προτείνει για διάδοχο του Ανδρέα Σπυρόπουλου, ο οποίος θα μετέχει στο Πολιτικό Συμβούλιο, ενώ στις εκλογές θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Πρέβεζα.

Ως πιθανές αλλά όχι κλειδωμένες υποψηφιότητες για γραμματέας που έχουν ακουστεί είναι οι Κώστας Τσουκαλάς, Λευτέρης Καρχιμάκης, Θανάσης Γλαβίνας, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Όλγα Μαρκογιαννάκη κ.α.. Βασική λεπτομέρεια που επιτείνει τη δυστοκία στην ανεύρεση του προσώπου είναι το ασυμβίβαστο της θέσης με υποψηφιότητα με σταυρό, που σημαίνει μόνο μέσω Επικρατείας μπορεί να μπει στη Βουλή ο γραμματέας, αν έχει τέτοιες φιλοδοξίες.

Ποιοι ακούγονται

Για το Πολιτικό Συμβούλιο των 23 μελών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα εισηγηθεί μέλη από όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες που θα διασφαλίσουν διατήρηση του ενωτικού κλίματος που έχει σφυρηλατηθεί από το συνέδριο του Μαρτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, στους πέντε βουλευτές που επιτρέπεται να συμμετέχουν θα είναι οι Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Μιλένα Αποστολάκη και Παύλος Χρηστίδης, χωρίς να αποκλείονται οι περιπτώσεις των Δημήτρη Μάντζου, Ευαγγελίας Λιακούλη, Νάντιας Γιαννακοπούλου και Παναγιώτη Δουδωνή. Άλλα κορυφαία στελέχη που θα προταθούν σχεδόν σίγουρα θεωρούνται οι Άννα Διαμαντοπούλου, Λευτέρης Καρχιμάκης, Θανάσης Γλαβίνας, Κώστας Σκανδαλίδης, Χάρης Δούκας, Χρήστος Κακλαμάνης, Φίλιππος Σαχινίδης, Τόνια Αντωνίου, Έφη Χαλάτση, Νίκος Μήλης κ.α.

Σε σχέση με τη διεύρυνση που προϊσταται ως επικεφαλής της Επιτροπής ο Κώστας Σκανδαλίδης, -όπως έγραψε ο FLASH- το επόμενο διάστημα φημολογείται ότι παίρνουν σειρά ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι είναι σε τροχιά σύγκλισης με το ΠΑΣΟΚ και ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, που λέγεται ότι θα κατέβει υποψήφιος στα Χανιά ή στο Ρέθυμνο. Άλλες περιπτώσεις ενδεχόμενων επιστροφών στο ΠΑΣΟΚ με ενδιαφέρον (που όμως χειρίζεται ο κ. Ανδρουλάκης) είναι η βουλευτής Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, η βουλευτής Πέλλας Θεοδώρα Τζάκρη (ανήκει σήμερα στο κόμμα Κασσελάκη), όπως και η βουλευτής Βοιωτίας Γιώτα Πούλου, αλλά και ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Θάνος Μωραΐτης.

Αθόρυβη δουλειά κάνει τέλος και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων υπό το πολύπειρο στέλεχος Πέτρο Λάμπρου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει προαναγγείλει ότι τα πρώτα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν για συμβολικούς λόγους στήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι των τεσσάρων Νομών που την απαρτίζουν (Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα και Γρεβενά).

Για το Επικρατείας, οι φωνές υπέρ της τοποθέτησης του Ευάγγελου Βενιζέλου στην κορυφή της λίστας για να προσθέσει θεσμικό κύρος -παρά το ότι έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται- δεν έχουν κοπάσει, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλά κανείς για τελεσίδικες αποφάσεις. Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν απασχολήσει είναι και αυτό του καθηγητή της Νομικής Σχολής στο ΕΚΠΑ, Αντώνη Καραμπατζού, ενώ σε εκλόγιμη θέση αναμένεται να τοποθετηθεί -εκτός μεγάλου απροόπτου- ο εκπρόσωπος Τύπου και εργατολόγος, Κώστας Τσουκαλάς.