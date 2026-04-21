Προορισμός... Ιθάκη;

Δεν χάρηκαν στην Χαριλάου Τρικούπη, εντάξει, νέο στέλεχος, με καλό λόγο και παρουσία είναι η Άννα Παπαδοπούλου που αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν φαίνεται να τα βάφουν και μαύρα.



Ίσως τους βοηθάει που η πολιτική συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή για το κόμμα της Κεντροαριστεράς, γιατί αν ήταν σε άλλη στιγμή, σίγουρα θα στοίχιζε παραπάνω.



Οι πιο καλοί γνώστες των προθέσεων της μέχρι πρότινος αναπληρώτριας γραμματέως στον Τομέα Δικαιοσύνης (και πρώην γραμματέως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) λένε ότι είχαν εδώ και καιρό αντιληφθεί ότι έψαχνε τρόπο να ανοίξει την πόρτα.



Μέχρι το συνέδριο περίμενε και η κριτική της, εξ αριστερών πάντοτε, εντασσόταν στο πλαίσιο των προσυνεδριακών ζυμώσεων. Η αποτυχία της όμως να εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή την απελευθέρωσε να πει το αντίο, κατηγορώντας μάλιστα το κόμμα το οποίο υπηρέτησε από φοιτήτρια (ως πρώην γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής) ότι «έχει περιοριστεί σε ένα “κόμμα – studio” με παρουσία κυρίως στα ΜΜΕ». Το γεγονός ότι είχε και η ίδια πολύ συχνή παρουσία στα τηλεοπτικά πάνελ, αντι για να μοιράζει φυλλάδια πχ σε λαϊκές αγορές, δεν ξέρω αν ήταν ένα είδος αυτοκριτικής.



Εν πάσει περιπτώσει, στα social media οι πρώην σύντροφοί της, χαιρέκακα της ευχήθηκαν καλή τύχη, βάζοντας και στοίχημα ότι σύντομα θα βρει την... Ιθάκη της.



Να σημειώσω τέλος ότι η κ. Παπαδοπούλου στεκόταν σθεναρά στο πλευρό του Χάρη Δούκα και είναι αλήθεια ότι από τα τρία μέχρι στιγμής στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έφυγαν το τελευταίο διάστημα για Τσίπρα μεριά (Μπουλμπασάκος και Σαουλίδης είχαν προηγηθεί) ήταν όλοι υποστηρικτές του δημάρχου Αθηναίων (στη λίστα βάλτε και τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που διαγράφηκε από τον Ανδρουλάκη αλλά δεν έχει πάει στο κόμμα Τσίπρα)