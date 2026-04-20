Βαρκελώνη: H χαρά του... σοσιαλιστή

Αυτό που συνέβη στη Βαρκελώνη το περασμένο διήμερο ήταν αυτό που λέμε η χαρά (όχι του παιδιού) αλλά του σοσιαλιστή. Ηγέτες από όλο τον κόσμο, πρωθυπουργοί, νυν και πρώην, πρόεδροι χωρών, πρόεδροι κομμάτων, υπουργοί, στελέχη, βουλευτές και λοιποί παρατρεχάμενοι πέρασαν 48 ώρες στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης (έτσι ονόμασαν το χαπενινγκ) για θέματα διακυβέρνησης και ό,τι αυτά αφορούν, από την κλιματική κρίση και τις κοινωνικές ανισότητες, μέχρι ζητήματα δημοκρατίας και σεβασμού στο διεθνές δίκαιο.

Και φυσικά, από τη συνάθροιση δε θα μπορούσαν να λείπουν οι Έλληνες εκπρόσωποι του διεθνούς σοσιαλιστικού κινήματος, προεξάρχοντος του Γιώργου Παπανδρέου, που για κάτι τέτοια ζει και αναπνέει. Κοτζάμ επίτιμος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς είναι άλλωστε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρών και αντάλλαξε απόψεις (και σελφις) με παγκοσμίου διαμετρήματος ηγέτες, όπως ο οικοδεσπότης Πέδρο Σάντσεθ αλλά και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα. Στους υπόλοιπους της αντιπροσωπεία που πήρε το μάτι μου στα σόσιαλ ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women), καθώς και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας και Δημήτρης Οικονόμου.

Δεν ξέρω αν βρήκαν τη λύση για τα παγκόσμια προβλήματα, πάντως αν κρίνω από τα χαμόγελα και τα βίντεο που ανέβασαν, το κλίμα μεταξύ των συντρόφων ήταν πολύ καλό και η Spain... μόνο pain δεν τους προκάλεσε (από το σεφερλίδικο αστείο στην ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη)