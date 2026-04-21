Μητσοτάκης για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου: «Η Δημοκρατία δεν είναι ποτέ αυτονόητη»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 59 ετών από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διανύει τη μακρύτερη περίοδο ομαλότητας και προόδου στη σύγχρονη ιστορία της.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τις εσωτερικές δυσκολίες, η χώρα προχωρά μπροστά, επισημαίνοντας ότι τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού «δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε σύγχρονες απειλές, όπως «ο φτηνός λαϊκισμός του ψέματος» και η δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων, που όπως σημείωσε υπονομεύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η απάντηση στη σκοτεινή επέτειο είναι «ο αισιόδοξος ορίζοντας μιας καλύτερης ζωής για όλους», μέσα από ενότητα, σταθερότητα, δικαιοσύνη, ανάπτυξη και ευρωπαϊκή πορεία.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι με «γνώση, σχέδιο και τόλμη» χτίζεται καθημερινά «η περήφανη Ελλάδα του 2030».