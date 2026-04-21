Άρσεις ασυλίας: Φόβος για ευρείες διαρροές στο Μαξίμου

Σε κρας τεστ για την κυβερνητική πλειοψηφία εξελίσσεται η αυριανή διαδικασία της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο φόντο του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και αυτό γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών, όπως ο αυτές του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, του πρώην Υπουργού, Μάκη Βορίδη, και του Στέλιου Πέτσα, αλλά πολύ περισσότερο οι ζωηρές ενστάσεις, που διατυπώνονται στο παρασκήνιο από αρκετούς «γαλάζιους» βουλευτές έχουν κινητοποιήσει το Μέγαρο Μαξίμου, που δεν επιθυμεί να σταλεί μήνυμα έστω και ακούσιου ξεπλύματος τυχόν ευθυνών του κυβερνητικού στρατοπέδου. Στο προσκήνιο το Κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί στην αρχή της ψήφισης της άρσης ασυλίας «προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές» πάνω από την πλειοψηφία έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής με τον Παύλο Μαρινάκη να διευκρινίζει, πάντως, πως δεν τίθεται κανένα θέμα κομματικής πειθαρχίας.

Αναζητείται εκτόνωση πριν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH το συγκεκριμένο πλαίσιο έχουν κληθεί να εξηγήσουν στους δυσφορούντες βουλευτές επιτελικά στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, όπως ο Αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και στενοί πρωθυπουργικοί συνεργάτες, όπως ο Θανάσης Νέζης και ο Μιχάλης Μπεκίρης. Ο στόχος είναι προφανής: να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατόν οι διαρροές στην ΚΟ της ΝΔ, είτε διά της καταψήφισης, είτε διά της αποχής, οδό την οποία φαίνεται ότι προτιμούν οι περισσότεροι εκ των δυσαρεστημένων γαλάζιων. Ούτως ή άλλως, στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί πως πρέπει άμεσα να βελτιωθεί το αρνητικό είναι η αλήθεια κλίμα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση αποφασίστηκε και η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στις 30 Απριλίου, ώστε να εκτονωθεί – όσο αυτό είναι δυνατόν – η γκρίνια, που εμφιλοχωρεί εσχάτως στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατοπέδου. Επίσης και καθώς ο θόρυβος των πρώτων ημερών καταλαγιάζει είναι καθαρό πλέον πως σκέψεις…εν θερμώ περί αποκλεισμού ορισμένων εκ των εμπλεκομένων στις νέες δικογραφίες από τα γαλάζια ψηφοδέλτια εν όψει των επερχόμενων εκλογών έχουν υποχωρήσει αισθητά με αποτέλεσμα να μη συζητείται κατ ουσίαν μία τέτοια προοπτική πλέον.