Το «θερμό καλωσόρισμα» του Ευριπίδη στον Σχοινά

Μπορεί ο Μαργαρίτης Σχοινάς να άφησε τις Βρυξέλλες για να αναλάβει το «τιμόνι» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά ο Ευριπίδης Στυλιανίδης φρόντισε να του θυμίσει πολύ γρήγορα ότι η ελληνική επαρχία δεν έχει τη διπλωματία της Κομισιόν.

Με μια ερώτηση-που απευθύνεται και στους κυρίους Παπαστεργίου και Παπασταύρου για τις κομμένες αποζημιώσεις και τους δασικούς χάρτες στη Ροδόπη, ο κ. Στυλιανίδης ζητά απαντήσεις για μια περιοχή που γνωρίζει σπιθαμή προς σπιθαμή και για το γεγονός ότι ξαφνικά οι δικαιούχοι να δουν πετσοκομμένα τα ποσά που όπως λένε δικαιούνται.

Σύμφωνα με τον βουλευτή Ροδόπης, στην εκκαθάριση της πληρωμής του Δεκεμβρίου εμφανίστηκε, για πρώτη φορά ο κωδικός «54350» που επί της ουσίας μηδενίζει τις πληρωμές καθώς εμφανίζει περιοχές να ανήκουν στο δημόσιο. Το αποτέλεσμα είναι παραγωγοί, της περιοχής του, να έχουν υποβάλλει αίτηση διόρθωσης του σφάλματος χωρίς ωστόσο οι περιπτώσεις τους να έχουν εξεταστεί, όπως γράφει στην ερώτησή του.

Τώρα, εάν έχει μιλήσει σε κανένα τηλέφωνο με ψηφοφόρους του οι οποίοι του έχουν ζητήσει να χειριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, ένας Θεός ξέρει εάν και κατά πόσο μπορεί να... βρεθεί κάποια στιγμή ελεγχόμενος.